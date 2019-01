202 stemte for Theresa Mays brexit-avtale. 432 stemte mot.

Det ble et knusende nederlag for statsministeren i avstemningen i Underhuset klokken 20.40 i kveld. Det skjedde til tross for at May hadde kommet med sterke advarsler mot hva som nå vil skje.

Den britiske regjeringen har brukt måneder og år på de vanskelige forhandlingene, og en rekke ministere har gått underveis i protest mot forslaget.

Fakta: Slik stemte Underhuset: 202 stemte for avtalen: 196 Konservative 3 Labour 3 Uavhengige 432 stemte mot avtalen: Labour: 248 Konservative: 118 SNP: 35 LibDem: 11 DUP 10 Uavhengige: 5 Det walisiske partiet: 4 Grønne: 1 Kilde: BBC

– Vi trenger å vite om Regjeringens har husets tillit

Umiddelbart etter nederlaget, tok Theresa May ordet:

– Huset har talt og regjeringen vil lytte, sa May i sin redegjørelse.

– Det britiske folk fortjener en rask avklaring på hva som kommer til å skje.

Hun sa også at hennes Regjering trenger å vite om den har tillit i Parlamentet til å fortsette.

Labour fremmet mistillitsforslag umidlerbart

Bare minutter etter at det historiske nederlaget var klart, varslet Labours Jeremy Corbyn at Labour vil fremme mistillitsforslag mot Theresa May.

– Det er det største nederlaget en regjering har lidd siden 1920-tallet, sa Corbyn, som ønsker nyvalg.

Han stemte selv mot brexit-avtalen, sammen med resten av partiet Labour.

Mistillitsforslaget vil bli behandlet onsdag formiddag.

De skotske nasjonalistene vil støtte mistillit

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har varslet at det skotske nasjonalistpartiet, SNP, vil støtte Jeremy Corbyns mistillittsforslag. Det er likevel ikke nok til å felle May. I så fall må samtlige konservative stemme for Labours mistillitsforslag. Det er lite trolig vil skje.

– Et resultat som forventet

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad sier at avstemningen gikk som forventet, selv om det å få 432 stemmer i mot seg er svært spesielt.

– Normalt ville det bety at statsministeren tok sin hatt og gikk umiddelbart. Men det er ikke normale tider og hun vil nok nå områ seg litt og så starter debatten om mistillitsforslaget onsdag, sier Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder.

Hvis May overlever mistillitsforslaget onsdag, tror han hun vil prøve å gå tilbake til Brussel og be om flere innrømmelser derfra.

– Samtidig tror jeg ikke EU vil kunne tilby noe som kan tilfredstille de som stemte nei i dag. Jeg tror aldri EU kan strekke seg så langt at en sånn type avtale kan gå gjennom Underhuset.

EU: Avlys brexit!

I Brussel kom reaksjonene raskt. EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker beklager utfallet av Brexit-avstemningen i Storbritannia.

Juncker ber den britiske regjeringen klargjøre sine intensjoner med tanke på sine neste skritt så fort som mulig, heter det i en uttalelse.

– Risikoen for en uryddig uttrekning fra EU har nå økt med kveldens avstemning. Selv om vi ikke ønsker at dette skal skje, vil EU-kommisjonen fortsette sitt forberedende arbeid for å sørge for at EU er fullt ut forberedt, sa Juncker.

EUs president, Donald Tusk, var sterkere i sin første kommentar. Han mente hele brexit nå burde avlyses.

Ingen vet hva som skjer

Det er nå helt åpent hva som vil skje, to og en halv måned før britene forlater EU. I forrige uke påla Underhuset May om å komme tilbake med en plan B innen tre arbeidsdager hvis brexit-avtalen ble vraket.

Rett etter at avstemningen var klar, sa May at hun vil gjøre det mandag.

Det er ikke forhandlinger i Underhuset fredag, derfor vil mandag være innenfor tredagersfristen.

Det forutsetter at hun overlever mistillitserklæringen som Labour-leder Jeremy Corbyn har varslet i morgen.

Nå starter jakten på en plan B

– Theresa May har stirret stivt på sitt eneste alternativ i månedsvis. Hennes brexit-avtale er død. Nå er tiden kommet til at statsministeren må endre kurs! Det sa Ian Blackford, parlamentsmedlem for skotske SNP i går kveld.

Det synspunktet deles nå av stadig flere politikere i Det britiske parlamentet. Etter tirsdagens historiske nederlag, er tiden kommet for å bygge allianser og finne flertall for en alternativ plan.

Det er fortsatt ikke flertall for noen andre alternativer, men ett alternativ synes mindre aktuelt etter tirsdagens avstemning. To alternativer har blitt mer aktuelle:

Mindre aktuell plan: Å forlate EU uten av avtale, det som er blitt kalt å krasje ut av EU, taper terreng. Dette alternativet støttes nå kun av et lite mindretall i Parlamentet.

Mer aktuell plan: En form for «myk brexit» avtale. Dette er alternativet hvor det kan være mulig å bygge såkalte flertallsallianser på tvers av partiene. I denne kategorien ligger «Norway Plus»-alternativet, en løsning som ligner EØS-modellen.

Jokeren: Ny folkeavstemning. Et flertall av Labours medlemmer ønsker en slik løsning, men ledelsen, inkludert Jeremy Corbyn har ikke ville flagge dette. Nå ventes det at en rekke Labour-representanter, kanske så tidlig som onsdag morgen, vil stille seg bak dette.

Fakta: Brexit 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen.

Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft. En avstemning i Underhuset er planlagt 15. januar 2019.

29. mars 2019 går britene ut av EU, med mindre Storbritannia ensidig avlyser utmeldingen eller partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

