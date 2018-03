Så sent som i desember i fjor deltok Arnaud Beltrame i et simulert terrorangrep på et lokalt supermarked i regionen, opplyser BBC.

Fredag tok han affære da en islamistisk terrorist stormet inn i supermarkedet Super-U i Trèbes i Sør-Frankrike og ropte «Jeg er en soldat for Daesh [Den islamske staten]. Terroristen drepte to mennesker i kjøpesenteret – en kunde og en ansatt, før han begynte å ta gisler.

– Han må ha visst at han ikke hadde en sjanse

Handout / X80001

Politimannen Arnaud Beltrame byttet da plass med et gissel. Den 45 år gamle franskmannen ble skutt og knivstukket. I dag hylles Beltrame som en helt i Frankrike. Franske myndigheter sitter lørdag ettermiddag samlet for å diskutere om politimannen bør æres med en nasjonal minneseremoni etter fredagens terrorangrep, melder Le Figaro.

President Emmanuel Macron uttaler at Arnaud er en som kjempet til siste slutt og aldri ga opp. Han har utvist eksepsjonelt mot og uselviskhet, og fortjener hele nasjonens respekt og beundring, mener presidenten.

– Han falt som en helt, sier Macron.

Offerets bror Cedrik uttalte seg lørdag til en fransk radiostasjon:

– Han ga sitt liv for fremmede. Han må ha visst at han ikke hadde en sjanse. Hvis ikke det gjør ham til en helt, vet jeg ikke hva som skulle ha gjort det, sier broren ifølge BBC.

Beltrame rakk å sette på telefonen før han byttet plass med gisselet. Slik kunne politiet utenfor kjøpesenteret overhøre hva som skjedde og reagere raskt da skudd ble avfyrt i kjøpesenteret.

Handout/X80001

– Skulle gifte seg i juni

Politimannens kusine Florence Nicolic forteller i et radiointervju med BBC at Beltrame hadde drømt om å gjøre tjeneste i militæret siden han som liten gutt lekte med tinnsoldater. Bestefaren, som også hadde en militær karrière, var hans store helt. Nicolic beskriver fetteren som en mann som var stolt av å være fransk, og som elsket jobbet sin.

– Selv om vi ble sjokkert over det han ble utsatt for, er vi ikke overrasket over at han handlet slik han gjorde. Jeg vil tro at han ikke engang tenkte over konsekvensene av sitt valg. Han var så godt trent og så sterk emosjonelt, at jeg er sikker på at han ikke nølte et øyeblikk. Det var hans jobb å redde liv, sier kusinen.

Beltrame skulle ha feiret sitt bryllup til sommeren, festen var ifølge kusinen planlagt til 9. juni. Paret hadde ingen barn.

– Han var en familiekjær mann som gledet seg til å samle hele familien, sier hun til BBC.

– Ville ha gjort hva som helst for landet sitt

Beltrames mor sa i en uttalelse fredag kveld, mens sønnen fortsatt kjempet for livet på sykehuset, at hun umiddelbart forsto at det var snakk om sønnen da hun hørte nyheten om at en politimann hadde byttet plass med et gissel på det terrorrammede supermarkedet.

– Han har alltid vært slik. Han er en som ville gjort hva som helst for sitt land, sa hun ifølge The Telegraph.

Tjenestegjorde i Irak

Beltrame var et høyt ansett medlem av Gendarmerie Nationale, utdannet ved Frankrikes fremste militærakademi Cain-Cyr i 1999. I 2003 ble han rekruttert til antiterrorenheten GSIGN.

Beltrame hadde blant annet tjenestegjort i Irak i 2005 og mottatt en æresbevisning for sin fredsinnsats.

I fjor ble han ansatt som leder for Gendarmerie Nationale i regionen Aude, der byen Carcassonne ligger.

Handout / X80001

Franske myndigheter skal lørdag diskutere om politimannen Arnaud Beltrame bør æres med en nasjonal minneseremoni etter fredagens terrorangrep. Ifølge Le Figaro begynte møtet klokken 15 lørdag.

Terrorist skutt og drept av politiet

Gjerningsmannen er identifisert som den 26 år gamle franskmarokkaneren Redouane Lakdim. Han ble skutt og drept av politiet.

Tre andre personer mistet livet i terrorangrepet, som startet med at gjerningsmannen kapret en bil fra byen Carcassonne. Jean Maziéres, en vinbonde i 60-årene som var passasjer i bilen, ble terroristens første offer.

I tillegg døde Christian Medves, slakter i supermarkedet Super U. Han ble skutt da gjerningsmannen tok seg inn i butikken. Det siste offeret var Hervé Sosna, en pensjonert murer, som var kunde i butikken.

16 personer ble skadet.

Adieu ancien collègue et vieux copain. Ton sourire et ta sympathie manqueront à tous...

Christian, assassiné à 49 ans, victime de l'islamisme le 23 mars 2018.

Nous n'oublierons pas. Pensées à ta femme et tes filles.

Que cette photo fasse le tour du monde.Texte de Vincent.M pic.twitter.com/Wonx8mdleb — yocss (@YoanCss) March 23, 2018

Fant hjemmelagede bomber på kjøpesenteret

Fransk politi fant tre hjemmelagde bomber, skytevåpen og en kniv inne på supermarkedet i Trèbes i Frankrike, der tre mennesker ble drept fredag.

Det opplyser en talsmann for påtalemyndigheten lørdag.

Politiet gjorde funnene da de gjennomsøkte supermarkedet etter terrorangrepet fredag.

Tilsammen fire mennesker ble drept i angrepet i tillegg til gjerningsmannen, som er identifisert som den 25 år gamle fransk-marokkanske Radouane Ladkim.

Blant ofrene er politimannen Arnaud Beltrame (45) som døde av skadene han fikk etter å ha byttet plass med ett av gislene som Ladkim tok under angrepet.