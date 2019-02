Trump: Nord-Korea har enormt økonomisk potensial

Bare noen timer før sitt andre toppmøte med Nord-Koreas leder sendte Trump ut følgende Twitter-melding:

– Potensialet er FANTASTISK, en stor mulighet, nesten uten like i historien, for min venn Kim Jong-un. Vi vil finne det ut veldig snart – veldig interessant!

Presidenten oppfordrer Nord-Korea til å følge samme vei som Vietnam, hvor toppmøtet holdes.

Mens USA og kommuniststyrte Vietnam lå i krig på 1960- og 70-tallet, har landene i dag et godt forhold og tette handelsforbindelser.

– Økonomisk stormakt

Trump kom med det samme budskapet også under et møte onsdag med vietnamesiske ledere.

– Når du ser hva dere har oppnådd på kort tid, så kan Kim Jong-un på veldig, veldig kort tid gjøre Nord-Korea til en økonomisk stormakt, sa presidenten.

Trump og Kim møtes tidlig på kvelden lokal tid i Hanoi – klokken 12.30 norsk tid. De skal først ha et ti minutter langt møte, og deretter en lengre samtale uten rådgivere til stede.

Deretter skal de spise middag sammen, før Trump og Nord-Koreas leder igjen møtes torsdag.

Atomvåpen

Toppmøtet i Vietnam holdes åtte måneder etter det første, historiske møtet mellom Trump og Kim i Singapore.

Det ble av Trump beskrevet som en stor suksess, men førte ikke til mange konkrete nordkoreanske innrømmelser. Så langt er det lite som tyder på at Kim Jong-un vil godta å kvitte seg med sine atomvåpen.

USA forsøker å overtale Nord-Korea til atomnedrustning i bytte mot opphevelse av økonomisk sanksjoner.

Flere eksperter – og også regjeringen i Sør-Korea – tror imidlertid det er en mulighet for at toppmøtet i Vietnam vil føre til et annet gjennombrudd: En felles erklæring fra Trump og Kim om en formell avslutning av Korea-krigen.

Selv om krigshandlingene opphørte i 1953, ble det aldri undertegnet noen offisiell fredsavtale.

Tror på erklæring

– Jeg tror en fredserklæring for å avslutte Korea-krigen vil bli det store som kommer ut av toppmøtet, sier Harry Kazianis fra den amerikanske tankesmia Center for National Interest.

USA og Nord-Korea kan ikke formelt avslutte krigen på egen hånd, siden også Sør-Korea og Kina deltok i konflikten. Men en erklæring fra Trump og Kim vil være et viktig skritt på veien.

Det tilsynelatende gode forholdet mellom de to lederne nå står i skarp kontrast til det spente forholdet mellom USA og Nord-Korea i 2017. Da rettet Trump og Kim gjentatte trusler og fornærmelser mot hverandre, og det var frykt for at de beveget seg i retning av en ny krig.