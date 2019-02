Venezuelas opposisjonsleder planlegger å bryte militærblokaden

Det opplyser apparatet rundt Guaido onsdag kveld. Ifølge presseteamet hans skal opposisjonslederen reise mot grensen torsdag, i en kolonne sammen med flere andre medlemmer av den folkevalgte nasjonalforsamlingen i landet.

Den humanitære hjelpen fra utlandet står i tonnevis utenfor Venezuela som følge av militærblokaden, blant annet står det forsyninger med mat og medisiner fra USA i den colombianske grensebyen Cucuta.

Guaido planlegger avreise klokka 6 torsdag morgen lokal tid med en busskolonne for å hente forsyninger.

Frykter sammenstøt

Det er mangel på både mat og medisiner i Venezuela, men president Nicolás Maduro nekter å ta imot hjelpen utenfra. Som et motsvar på hjelpen har han bestilt og angivelig mottatt egne forsyninger fra Russland.

Maduro opplyser også at militæret har styrket beredskapen ved grenseovergangene og at ingenting skal slippe inn i Venezuela. En av de største broene ved Cucuta er barrikadert. Flere frykter nå at det vil komme til sammenstøt mellom opposisjonens støttespillere og militæret ved grenseovergangene.

Det er foreløpig ikke klart hvordan Guaido har tenkt å gjennomføre sin aksjon til helgen, der han har oppfordret en million frivillige til å hjelpe til med å få nødhjelpen inn i landet. Han opplyser å ha hundretusenvis av frivillige klare til å bidra med å få hjelpen distribuert.

Fernando Llano / NTB scanpix

Bussjåfør-demo

Onsdag gikk Guaido til aksjon for å få samlet sammen sjåfører som kan være med i kolonnen til grensen for å hente forsyninger torsdag.

– Selv om de retter våpen mot oss – og vi har alle mottatt trusler, gummikuler og til og med ekte vare – så er vi ikke redde, sa Guaido til støttespillere onsdag fra lasteplanet på en bil.

Onsdagens markering klarte imidlertid bare å samle rundt 25 busser og pickuper og ble ikke så slagkraftig som planlagt. Sjåførene fant gatene blokkert av en annen, mye større demonstrasjon, der hundrevis av statlig ansatte bussjåfører i røde T-skjorter var hentet inn av myndighetene i en motprotest. De ropte ut sin støtte til president Maduro, som har en fortid som bussjåfør.