Kriminalstatistikken som ble offentliggjort tirsdag, viser flere forskjellige utviklingstrekk. På landsbasis gikk kriminaliteten ned. Det gjorde også det som i vid forstand kalles hatkriminalitet.

Statistikken viser en generell nedgang på 10 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Samtidig ble flere krimsaker løst enn året før, opplyste den tyske innenriksministeren Horst Seehofer.

– Til tross for alle våre utfordringer er det tydelig at Tyskland er tryggere. Men det er ingen grunn til å si at alle problemer er løst, Vi har fortsatt mye å gjøre, sa han.

Antisemittisme

Seehofer sa at myndighetene er spesielt opptatt av å avverge antisemittiske handlinger. Statistikken viser at slike overgrep øker. Denne bekymringen går helt til topps i regjeringen, statsminister Angela Merkel kalte i forrige måned et angrep på en gutt med kippa som «en ny form for antisemittisme».

Seehofer viste også til at regjeringen har oppnevnt en spesialrådgiver for jødiske saker.

Innenriksministeren viste til at økningen i antallet antijødiske hendelser ble utøvd av tyskere selv, ikke de hundretusener av innvandrere som Tyskland slapp inn i 2015 og 2016.

Ytre høyre

– Såkalt importert antisemittisme står for kun en liten del av totalen. Hele 95 prosent ble utøvd av høyreradikale tyskere, opplyste Seehofer.

Overgrep mot jøder økte med 2,5 prosent i 2017 til 1.504 tilfeller. Hatkriminalitet falt fra 10.751 tilfeller i 2016 til 7.913 i 2017.

Forbrytelser som innbrudd, butikktyveri og tyveri gikk ned, mens narkoforbrytelser, økonomiske forbrytelser og brudd på våpenloven gikk opp.

Seehofer sa at myndigheter på alle nivåer i Tyskland til enhver tid må være forberedt på muligheten for et terrorangrep.