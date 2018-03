– Storbritannia er en høyt verdsatt alliert og denne hendelsen bekymrer NATO. NATO er i kontakt med britiske myndigheter angående saken, sier Stoltenberg.

Han viser til at Storbritannias statsminister Theresa May mandag gikk ut og sa at Russland høyst sannsynlig står bak angrepet. Etterforskerne har konkludert med at den russiske eksspionen og datteren ble forgiftet med en nervegift som er utviklet av Russland til militær bruk.

– Enhver bruk av nervegift er forferdelig og fullstendig uakseptabelt, sier Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

Russland benekter

Russland har nektet enhver befatning med giftangrepet.

De russiske myndighetene har omtalt det hele som «et sirkus», ment for å ramme russiske interesser i forkant av sommerens fotball-VM i Moskva.

– Vi har gjentatte ganger advart om dette, at vestlige medier i forkant av fotball-VM vil komme med omfattende kampanjer for å sverte Russland og undergrave tilliten til Russland som vert for sportsarrangementet, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Kritisk Tillerson

USA har også fordømt giftangrepet, uten direkte å anklage russiske myndigheter for å kjenne til angrepet.

– Men enten det skjedde på den ene måten eller den andre, kom giften fra Russland, sa den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson mandag.

Tillerson sa at saken definitivt vil utløse en reaksjon.

Han kaller det også «nesten uforståelig» at en statlig aktør vil utplassere et så farlig stoff på et offentlig sted hvor andre kan bli rammet.

– Jeg forstår ikke hvorfor noen ville gjøre noe sånt. Men dette er et stoff som er kjent for oss og som ikke er utbredt. Det er kun i hendene på veldig, veldig få aktører, sier han.

– Uansvarlig

Tidligere mandag gikk også pressetalskvinne i Det hvite hus Sarah Sanders ut og fordømte angrepet.

– Bruken av det svært giftige nervestoffet mot britiske borgere på britisk jord er en grov krenkelse, sa hun.

– Angrepet var hensynsløst, tilfeldig og uansvarlig.

Det britiske forsvarets forskningslaboratorium i Porton Down bistår politiet i etterforskningen av angrepet mot Sergej Skripal og datteren Julia.

Sergej Skripal (66) jobbet tidligere for Russlands militære etterretningstjeneste (GRU), men ble avslørt som britisk spion i 2004 og dømt til 15 års fengsel.

Utlevert til Storbritannia

I 2010 ble han løslatt og utlevert til Storbritannia som ledd i en fangeutveksling USA hadde forhandlet fram. Siden da har han bodd i Salisbury i Wiltshire.

Politiet har funnet spor etter nervegass i Skripals hjem, ifølge Sky News. Kanalen skriver at det samme gjelder to utesteder og en kirkegård der familien til Sergej Skripal ligger begravet.

Personer som har befunnet seg på disse stedene er blitt bedt om å vaske sine klær, og å rengjøre andre eiendeler som mobiltelefoner og smykker.