Stoltenberg fordømmer giftangrep i Storbritannia

– Storbritannia er en høyt verdsatt alliert og denne hendelsen bekymrer NATO. NATO er i kontakt med britiske myndigheter angående saken, sier Stoltenberg.

Han viser til at Storbritannias statsminister Theresa May mandag gikk ut og sa at Russland høyst sannsynlig står bak angrepet. Etterforskerne har konkludert med at den russiske eksspionen og datteren ble forgiftet med en nervegift som er utviklet av Russland til militær bruk.

– Enhver bruk av nervegift er forferdelig og fullstendig uakseptabelt, sier Nato-generalsekretæren.

Russland har nektet for enhver befatning med giftangrepet.