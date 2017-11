Annabelle (14) blant ofrene etter masseskyting i USA

Den 14 år gamle datteren til pastoren i First Baptist Church er blant de drepte etter at en mann begynte å skyte under en gudstjeneste rundt klokken 11.30 lokal tid.

Annabelle Renee Pomeroy var hans yngste datter og var «et veldig vakkert, spesielt barn», forteller far Frank Pomeroy til ABC News.

Tilfeldigheter gjorde at pastoren og hans kone Sherri Pomeroy begge var utenbys, men ikke sammen, da skytteren tok livet av minst 26 mennesker og skadet mange flere.

Pomeroy omtaler alle de døde som «nære venner». Han er nå på vei hjem fra Oklahoma til småbyen Sutherland Springs i Texas, rundt fire mil sørøst for storbyen San Antonio.

Blant dem som er lagt inn på sykehus, er minst fire barn. En fem år gammel gutt blir operert for skuddskader etter å ha blitt truffet fire ganger. Ifølge CBS er også en gravid kvinne blant ofrene etter skytingen.

Ny masseskyting i USA

Den antatte gjerningspersonen er død etter en politijakt som endte utenfor Sutherland Springs.

Minst 26 mennesker er skutt og drept etter masseskytingen. Guvernør i Texas, Greg Abbott, omtaler hendelsen som «den verste masseskytingen i Texas’ moderne historie» på en pressekonferanse rundt klokken 00.30 norsk tid.

Gjerningspersonen omtales som en hvit mann i 20-årene av politiet, ifølge Reuters. Utover dette har de ikke gått ut offentlig med detaljer om hans identitet.

Politiet har heller ikke sagt noe om motivet for angrepet.

Det yngste offeret er fem år og den eldste er 72 år, opplyser politiet.