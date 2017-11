Teater: 20 anklager mot Spacey om upassende oppførsel

Spacey var kunstnerisk leder ved det britiske teateret i en årrekke, og de påståtte hendelsene fant sted mellom 1995 og 2013. Anklagenes konkrete innhold er ikke kjent.

De nye anklagene mot Spacey er kommet fram under en gransking som Old Vic bestilte fra et advokatfirma i oktober. Undersøkelsene ble satt i gang i kjølvannet av anklager mot Spacey i mediene.

– Etterforskningen fant at hans stjernestatus og stilling ved The Old Vic kan ha hindret at folk, spesielt yngre ansatte og skuespillere, i å føle at de kunne si fra eller be om hjelp, heter det i en pressemelding fra teateret torsdag.

Politiet i London opplyste tidligere i november at de etterforsker Spacey for et seksuelt overgrep som skal ha skjedd i 2008.

Den Oscar-vinnende skuespilleren har fått sparken fra Netflix' suksesserie «House of Cards» som følge av anklagene.