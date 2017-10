Madrid har besluttet å frata Catalonia selvstyret, prosessen starter lørdag

Vedtaket ble gjort torsdag formiddag, etter at Catalonias leder i et åpent brev hadde truet med at regionens parlament kunne komme til å vedta en formell selvstendighetserklæring hvis Madrid ikke viste forhandlingsvilje.

Regjeringen i Madrid hadde gitt ledelsen i Catalonia frist til torsdag klokken 10 med å skrinlegge uavhengighetsplanen.

Siden president Carles Puigdemont i Catalonia ikke gjorde dette innen fristen, vil spanske myndigheter nå utløse grunnlovens paragraf 155 for å frata Catalonia selvstyret, lød beskjeden fra regjeringen klokken 10.30.

«Alle nødvendige tiltak» til rådighet

Statsminister Mariano Rajoy vil lørdag innkalle til et regjeringsmøte for å iverksette prosessen som opphever Catalonias selvstyre, opplyser en tjenestemann.

I regjeringsmøtet vil det bli vedtatt tiltak som deretter vil bli sendt til den spanske nasjonalforsamlingen slik at de generelle interessene til alle spanjoler blir beskyttet, heter det i kunngjøringen fra regjeringen.

Spanias demokratiske grunnlov av 1978 ble vedtatt etter at Francisco Francos diktatur var avskaffet. Paragraf 155, som slår at fast den spanske sentralregjeringen i en krisesituasjon kan innføre direktestyre av en autonom region, har aldri tidligere vært benyttet.

Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk «alle nødvendige tiltak», dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller «handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser».

Tar kontroll ove politi og parlament

Det er ikke utdypet hva som ligger i «alle nødvendige tiltak», men det fremgår at sentralregjeringen «kan utstede instruksjoner til alle myndigheter i de selvstyrte områder».

Eksperter mener dette blant annet innebærer at Madrid-regjeringen kan oppløse Catalonias regionforsamling og ta kontroll over katalansk politi, skriver NTB.

Catalonia er dypt splittet når det gjelder spørsmålet om regionen skal erklære selvstendighet eller fortsatt være en del av Spania.