Boris Johnsons klønete uttalelse kan doble straffen for britisk-iransk kvinne

Den britiske regjeringen opplyste tirsdag at Johnson kommer til å ringe til den iranske utenriksministeren for å unngå misforståelser, melder BBC.

Beskjeden fra regjeringen kommer etter at kvinnens britiske ektemann, Richard Ratcliffe, har bedt Johnson trekke tilbake uttalelsen om at kona hans var i Iran for å undervise journalister.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som har arbeidet for Thomson Reuters Foundation og BBC, ble pågrepet i Iran i 2016 og ble deretter dømt til fem års fengsel for propaganda mot regimet. Selv har hun fastholdt at hun kun var i Iran for at hennes lille datter skulle møte sine iranske besteforeldre.

Men Johnsons kommentar, som kom som en bisetning i det som ellers var en kritikk av fengslingen, går på tvers av hva Zaghari-Ratcliffe og familien hennes har forklart.

– Hun underviste etter hva jeg har forstått bare folk i journalistikk, sa Johnson under et møte i Parlamentets utenrikskomité i forrige uke.

Fire dager senere ble Zaghari-Ratcliffe innkalt til et nytt rettsmøte der Johnsons kommentar ble referert til som nye bevis.

Iransk rettsvesen åpnet i utgangspunktet for at hun kunne bli løslatt allerede 23. november, men nå risikerer hun i stedet en ny rettssak og en dobbelt så streng dom, ifølge ektemannen.

– Uforsiktig snakk har en pris, og det har vært en masse uforsiktig snakk, sier han.