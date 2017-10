Saudi-Arabia tillater kvinner på stadioner fra 2018

– Vi er i gang med forberedelsene av tre stadioner i Riyadh, Jeddah og Damman for å gjøre dem klare til å ta imot familier fra og med 2018, skriver saudiarabiske idrettsmyndigheter på Twitter.

Avgjørelsen kommer etter at kronprins Mohammed bin Salman har varslet nye tider med en mer moderat form for islam i det strengt konservative landet.

I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg. I sommer opphevet Saudi-Arabia et forbud mot gym for jenter og i september ble det klart at saudiarabiske kvinner skal få lov til å kjøre bil.