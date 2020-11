Georgias administrasjonsminister føler seg presset til å kaste stemmer

Republikaneren Brad Raffensperger er tydelig i flere intervjuer. Han irriterer seg over at partikollegene prøver å få ham til å snu valgresultatet i Georgia.

Brad Raffensperger er administrasjonsminister i delstaten Georgia. På engelsk er tittelen hans «secretary of state». Han er lei av at andre republikanere prøver å få ham til å påvirke valget. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

17. nov. 2020 07:45

Joe Biden har vunnet presidentvalget i USA. Men kampen er ennå ikke over. Donald Trump tapte med knapp margin i flere stater. Han påstår hardnakket at valget er fikset, og at demokratene prøver å stjele seieren fra ham.

Det finnes det ikke beviser for. Men det hindrer ikke republikanerne i å lete etter dem.

Demokraten Biden vant blant annet i delstaten Georgia, der republikanerne pleier å vinne. Her telles det fortsatt stemmer. Nå sier den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger at andre republikanere prøver å presse ham til å finne ut hvordan valgresultatet kan snus i Trumps favør. Det sier han til avisen The Washington Post.

Raffensperger nevner spesifikt senatoren Lindsay Graham, som skal ha vært særlig skeptisk til poststemmer. Graham, lederen av justiskomiteen i Senatet, er blant Donald Trumps mest lojale støttespillere. Overfor CNN forteller Raffensperger også at Graham skal ha hintet om at han burde prøve å kaste stemmer.

Lindsay Graham er blant Donald Trumps mest lojale støttespillere. Han har nylig sagt at han vil donere i overkant av 4,5 millioner kroner til Trump-kampanjens rettsprosesser. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB

Graham benekter anklagene og kaller dem latterlige. Han sier han snakket med Raffensperger for å forstå hvordan verifisering av poststemmer fungerer.

– Om han føler seg truet av den samtalen, har han et problem, sa Graham til The Washington Post.

Har fått dødstrusler

Raffensperger irriterer seg over grunnløse påstander fra Trumps allierte. Én av disse påstandene handler om stemmemaskiner som brukes i Georgia. De lages av et selskap fra Colorado, men noen republikanere påstår at selskapet er venstrevridd og har bånd til Venezuela. Derfor skal tusenvis av Trump-stemmer ha blitt ekskludert. Dette finnes det ingen beviser for.

Raffensperger og kona har også fått dødstrusler de siste dagene, forteller han i intervjuet med The Washington Post.

– Ut over å gjøre meg sint blir jeg også resignert. Spesielt når det kommer fra folk på min side av politikken, sier Raffensperger.

Republikanerne pleier å vinne i Georgia. I år ble det jevnt. Demokraten Joe Biden ble utropt som vinner, men nå fintelles alle stemmene på nytt. Her overvåker Trumps advokater prosessen. Foto: Stein Bjørge

– Han er en løgner

Raffensperger har fått mye kritikk fra partifellene sine etter valget. Georgias to senatorer, Kelly Loeffler og David Perdue, har begge bett administrasjonsministeren om å trekke seg. Det skriver The New York Times.

Og Doug Collins, som sitter i Representantenes hus for Georgia, har anklaget Raffensperger for å kapitulere ved å ikke støtte Trumps anklager om valgfusk.

Det fikk Raffensperger til å trekke frem harde gloser:

– Jeg kan ikke noe for at en mislykket kandidat som Collins løper rundt og lyve til alle. Han er en løgner, sier Raffensperger. Han har også kalt Collins en sjarlatan. Collins stiller til valg som en av Georgias to senatorer i år. Senatsvalget her avgjør hvilket parti som får kontroll over Senatet i USA de neste årene.

2600 nye stemmer oppdaget – endrer ikke resultatet

Det skjer mer i Georgia. Nå telles alle stemmene i delstaten på nytt.

I den prosessen er det funnet rundt 2600 nye stemme. Det skriver blant andre The New York Times. Stemmene ble oppdaget i fylket Floyd County.

Valgmyndighetene forventer ikke at de skal endre resultatet.

Nærmere 5 millioner stemmer ble avlagt i Georgia i presidentvalget, og fredag satte valgarbeidere i delstatens 159 fylker i gang med å telle stemmene på nytt for hånd.

Påtroppende president Joe Biden leder før nytellingen med 14.000 stemmer over president Donald Trump i Georgia. Det utgjør rundt 0,3 prosent av stemmene.

– Situasjonen var uheldig, sier Gabriel Sterling til The New York Times. Han leder gjennomføringen av valget i Georgia. Han forteller at fordelingen av de nye stemmene ikke viker fra den opprinnelige opptellingen i Georgia.

– Grunnen til at man gjør en revisjon, er for å finne denne type ting, sier Sterling.

Han legger til at det er et enkelttilfelle og at det ikke er større endringer i andre fylker.

Lederen for fylkets valgkommisjon, Tom Rees, sier de omtalte stemmene er forhåndsstemmer som ble avgitt ved personlig oppmøte, men at han ikke var sikker på hvordan de forsvant i første omgang.