Georgias administrasjonsminister føler seg presset til å skjule stemmer

Republikaneren Brad Raffensperger er tydelig i flere intervjuer. Han irriterer seg over at partikollegene prøver å få ham til å snu valgresultatet i Georgia.

Brad Raffensperger er administrasjonsminister i delstaten Georgia. På engelsk er tittelen hans «secretary of state». Han er lei av at andre republikanere prøver å få ham til å påvirke valget. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB

10 minutter siden

Joe Biden har vunnet presidentvalget i USA. Men kampen er ennå ikke over. Donald Trump tapte med knapp margin i flere stater. Han påstår hardnakket at valget er fikset og at demokratene prøver å stjele seieren fra ham.

Det finnes det ikke beviser for. Men det hindrer ikke republikanerne i å lete etter dem.

Biden vant blant annet i delstaten Georgia, der republikanerne pleier å vinne. Her telles det fortsatt stemmer. Nå sier den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger at andre republikanere prøver å presse ham til å finne ut hvordan valgresultatet kan snus i Trumps favør. Det sier han til avisen The Washington Post.

Raffensperger nevner spesifikt senatoren Lindsay Graham, som skal ha vært særlig skeptisk til poststemmer. Graham, lederen av justiskomiteen i Senatet, er blant Donald Trumps mest lojale støttespillere. Overfor CNN forteller Raffensperger også at Graham skal ha hintet om at han burde prøve å kaste stemmer.

Graham selv benekter anklagene og kaller dem latterlige. Han sier han snakket med Raffensperger for å forstå hvordan verifisering av poststemmer fungerer.

– Om han føler seg truet av den samtalen, har han et problem, sa Graham til The Washington Post.

I intervjuet med avisen irriterer Raffensperger seg over grunnløse påstander fra Trumps allierte. Én påstand er at produsenten av stemmesystemet som brukes i Georgia er et venstrevridd selskap med bånd til Venezuela. Derfor skal tusenvis av Trump-stemmer ha blitt ekskludert. Dette finnes det ingen beviser for.

Lindsay Graham er blant Donald Trumps mest lojale støttespillere. Han har nylig sagt at han vil donere i overkant av 4,5 millioner kroner til Trump-kampanjens rettsprosesser. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB

Rundt 2600 stemmesedler funnet i Georgia

Det skjer mer i Georgia. Over 2500 stemmesedler som ikke før er talt, ble oppdaget i ett av fylkene i delstaten. Valgmyndighetene forventer ikke at de skal endre resultatet. Både The New York Times og The Washington Post skriver at det er funnet rundt 2600 stemmer i delstaten.

Nærmere 5 millioner stemmer ble avlagt i Georgia i presidentvalget, og fredag satte valgarbeidere i delstatens 159 fylker i gang med å telle stemmene på nytt for hånd.

Påtroppende president Joe Biden leder før nytellingen med 14.000 stemmer over president Donald Trump i Georgia.

De nyoppdagede stemmene ble funnet i Floyd County. Valgkommisjonen i fylket kjenner ikke fordelingen av stemmene, men opplyser at den det uoffisielle resultatet fra fylket viser at 70 prosent støttet Trump, mens 28,4 stemte på Biden.

– Grunnen til at man gjør en revisjon, er for å finne denne type ting, sier lederen for gjennomføringen av valget i Georgia, Gabriel Sterling.

Han legger til at det er et enkelttilfelle og at det ikke er større endringer i andre fylker.

Lederen for fylkets valgkommisjon, Tom Rees, sier de omtalte stemmene er forhåndsstemmer som ble avgitt ved personlig oppmøte, men at han ikke var sikker på hvordan de forsvant i første omgang.