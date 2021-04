Drøyt 40.000 skal stemme. Likevel følger stormaktene med på valget i Grønland.

Tilhengerne snakker om pengene og det grønne skiftet. For motstanderne handler den betente kampen om noe helt annet: uran. I bakgrunnen følger stormaktene med.

6. apr. 2021

Foto: RITZAU SCANPIX / X02352 Tradisjonelt fiskerliv eller ny industri? På Grønland har et gruveprosjekt skapt heftig debatt. Det sosialdemokratiske partiet kan bli skiftet ut etter nesten 40 år. Men dragkampen handler om mer enn regjeringsmakt. Den handler om miljø, penger, selvstendighet, stormakter og noen helt spesielle grunnstoffer.

Tirsdag går grønlenderne til valg. En fersk meningsmåling tyder på at det kan bli et valgskred for opposisjonen. Da risikerer det regjerende sosialdemokratiske partiet, Siumut, å bli skiftet ut. Med unntak av fire år har partiet sittet med makten siden 1979.

Spesielt én sak splitter grønlenderne. Den handler om skjebnen til et gruveprosjekt sør på øya. Saken er et eksempel på kampen om råstoffer i Arktis. Av den grunn følges valget av langt flere enn Grønlands 41.000 stemmeberettigede.

Del av det grønne skiftet

Den opphetede diskusjonen har mange sider. Den handler om penger og makt, arbeidsplasser, selvstendighet, miljø og stormakter.

Prosjektet på Kvandefjellet har vært i emning lenge. Fjellet inneholder nemlig sjeldne jordartsmetaller: grunnstoffer som for eksempel brukes i vindmøller, elbiler, elektronikk og forsvarsindustri. Det er et voksende marked for dette i en tid der alle snakker om det grønne skiftet. Slik elektrifisering blir sett på som en måte å gjøre jorden grønnere.

Men det er ikke dét det handler om for mange grønlendere.

Frykter radioaktivitet

Gruven inneholder nemlig ikke bare de ettertraktede jordartsmetallene. Den inneholder også uran og andre radioaktive stoffer. Bare 5 kilometer unna ligger byen Narsaq. Beboerne frykter negative konsekvenser både for seg selv, turismen og fisken.

Rasmus Leander Nielsen forsker ved Grønlands universitet. Han har gjort meningsmålinger som viser at grønlenderne generelt ikke er motstandere av gruvevirksomhet. Men et flertall er skeptisk til akkurat dette gruveprosjektet.

– Det snakkes mye om uran, selv om det egentlig handler om sjeldne mineraler. Uran er et biprodukt. Det er blitt symbolet på at dette prosjektet er annerledes. De som bor i Narsaq, frykter at de må flytte, at ingen vil kjøpe lammekjøtt fra dette området og at turistene vil forsvinne, sier Nielsen til Aftenposten.

Myggedalen i hovedstaden Nuuk på Grønland. Spesielt her i den sørlige delen av øya er motstanden mot gruveprosjektet stor. Foto: Ritzau Scanpix/NTB

Tilhengerne av gruveprosjektet mener det kan gi inntekter og arbeidsplasser. Motstanden er redd for mulige miljøkonsekvenser. Foto: RITZAU SCANPIX /NTB

Fakta Valget på Grønland Rundt 41.000 stemmeberettigede skal utpeke nye medlemmer til det grønlandske parlamentet. Det avholdes samtidig kommunevalg. Planene om et gruveprosjekt har skapt voldsom debatt. Diskusjonen om dette førte også til at regjeringen mistet flertallet. Det ble nyvalg. Det sosialdemokratiske partiet Siumut har nesten sammenhengende hatt regjeringsmakten siden 1979. Unntaket var perioden 2009–2013. Meningsmålinger tyder på at partiet Iunit Ataqatigiit (IA), som ligger til venstre for Siumut, vil gjøre et kjempevalg og ta over makten. Grønland er verdens største øy. Den en selvstyrt del av Danmark. Utenriks- og forsvarspolitikken er ikke del av selvstyret. Dronning Margrethe er statsoverhode, men Grønland har egen regjering. USA har en militærbase nord på øya, Thulebasen. Kilde: Ritzau/Berlingske. Vis mer

Kampen om Grønland

Gruveprosjektet har også en annen side, kampen om naturressurser og makt i nordområdene.

Tidligere president Donald Trumps tilbud om å kjøpe Grønland illustrerte øyas økende strategiske betydning. USA mener den er viktig sikkerhetspolitisk. Det skyldes økt russisk aktivitet i nordområdene. Amerikanerne er også bekymret for Kinas tilstedeværelse i Arktis. USA reagerte kraftig da en kinesisk bank ville låne grønlenderne penger for å bygge flyplass.

Et kinesisk selskap eier 9,3 prosent av selskapet bak det omstridte gruveprosjektet ifølge Berlingske.

Seniorforsker Per Kalvig ved De nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland sier at Kina nå dominerer markedet for denne typen metaller. I et notat for Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS) skriver han at gruven på Kvandefjell kan forsterke denne dominansen.

– Kina har industri som bearbeider jordartsmetallene. De har også markedene hvor produktene kan brukes. Det er en lang og komplisert kjede som Kina dominerer, sier Kalvig til Aftenposten.

Rasmus Leander Nielsen tror ikke amerikanerne vil ha noe imot om grønlenderne sier nei til gruveprosjektet. Han sier at USA har vært i kontakt med regjeringen i København og advart mot kinesisk innflytelse flere ganger.

– Utfordringen er at Grønland kan bli stemplet som noen man ikke kan stole på, hvis man stopper prosessen så tett på målstreken, sier han.

Klesvasken har dårlige kår i det kjølige klimaet på Grønland. Foto: RITZAU, SCANPIX/NTB

Ønsker selvstendighet

De ettertraktede råstoffene berører også et annet viktig spørsmål. Tilhengerne snakker varmt om den økonomiske betydningen de kan få. Mange på Grønland har en drøm om at øya skal bli helt selvstendig. Men i dag er grønlenderne helt avhengig av milliardoverføringer fra København.

Blir Grønland mer økonomisk selvstendig, kan øya også bli mer uavhengig av Danmark, mener mange. Men samtidig frykter andre at miljøskader kan true fisket. Det er i dag den viktigste næringen.

– Selvstendighet ligger alltid som et bakteppe på Grønlands befolkning. Men man er uenige om tidshorisonten, sier Leander Nielsen.

Han påpeker at selv om gruvesaken har dominert mye av valgkampen, er grønlenderne lite opptatt av kinesiske investeringer eller stormaktspolitikk. Arbeidsløshet, sosiale problemer, fiskekvoter er viktigere.

Blir det maktskifte og partiet Inuit Ataqatigiit vinner, tror han de vil trykke på pauseknappen for gruveprosjektet. Regjeringspartiet Siumut har vært for prosjektet, men det er intern strid om det.

Forsker Per Kalvig er imidlertid ikke sikker på om gruveprosjektet blir skrinlagt, selv om partiene som er imot det, vinner valget.

– Så kategorisk kan man ikke si det. Det vil være mulig å nedskalere produksjonen. Kanskje kan prosjektet endres på en måte som kan få politisk støtte, sier Kalvig.

Det er ventet at valgresultatet vil være klart rundt midnatt natt til onsdag.