Trump kan bli tvunget ut før tiden. Her er tre måter det kan skje på.

Kaoset i Kongressen har skapt et helt nytt raseri mot Donald Trump. Nå roper stadig flere at han må fjernes fra Det hvite hus så raskt som mulig.

Flere tusen mennesker stilte opp i Washington, DC på onsdag for å kjempe for Donald Trump. Noen av dem klarte å bryte seg inn i kongressbygningen. JIM BOURG / Reuters / NTB

7. jan. 2021 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Like før Trump-tilhengerne i USAs hovedstad rev ned barrikadene og brøt seg inn i kongressbygningen på onsdag, samlet de seg i sentrum for å høre presidenten tale utenfor Det hvite hus.

Trump hadde på seg en stor, svart frakk over dressen. Et rødt slips kunne skimtes under en hvit skjortekrave. Han smilte uten å vise tennene.