Over to millioner mennesker har dødd av koronaviruset

Pandemien passerte fredag en dyster milepæl med i alt to millioner døde i verden. Nesten hver tredje har dødd i USA og Brasil.

Arbeidere fra lokale myndigheter gravlegger et koronaoffer på et gravfelt avsatt til dette formålet. Bildet er tatt i Jakarta i Indonesia 25. november. Foto: WILLY KURNIAWAN / X06610

15. jan. 2021 18:48 Sist oppdatert nå nettopp

Koroana krever stadig nye liv verden rundt. Ifølge oversikten fra John Hopkins University i USA passerte antall døde 2 millioner rundt klokken 18.45 norsk tid fredag.

Det skjer litt over ett år etter at det aller første dødsfallet ble registrert i Kina. Den siste tiden har dødstallet økt kraftig i mange land, og nå dør rundt 15.000 mennesker i døgnet av det smittsomme viruset.

Det tok åtte måneder å én million døde, og mindre enn fire måneder seinere er tallet altså to millioner. Tallet baserer seg på informasjon fra helsemyndighetene i verdens land, og forskere mener det reelle tallet døde er betraktelig høyere. Det skyldes mangelfull testing særlig i pandemiens tidlige fase, skriver NTB.

USA har flest døde

Toppen av den dystre listen ser slik ut:

USA: knapt 390.000 døde

Brasil: rett under 210.000

India: drøyt 150.000 døde

Alle disse tre er blant verdens seks mest folkerike land. USAs folketall er litt over 330 millioner.

Aller flest bor det i Kina med drøyt 1,4 milliarder. Ifølge oversikten fra John Hopkins har landet hatt knapt 4800 kornadødfall. Sverige med 10 millioner innbyggere har passert 10.000 døde.

Norge hadde ifølge FHI 511 døde torsdag. I Europa er det flest døde i Storbritannia med drøyt 86.000, etterfulgt av Italia.

En ny pasient ankommer sykehuset i Manus i Brasil. Landet har nest flest kronadøde i verden etter USA. Foto: Bruno Kelly, Reuters

Kritisk i Mexico

Mexico ligger er land nummer fire på listen med 138.000 døde.

Hvert døgn den siste uken har Mexico registrert nesten 1.000 koronarelaterte dødsfall, skriver NTB. Helsevesenet er på randen av sammenbrudd.

Etter jule- og nyttårsfeiringen har tallene skutt i været. I de siste syv dagene frem til onsdag ble det registrert nær 7.000 koronarelaterte dødsfall. Det høyeste døgntallet så langt i pandemien ble satt tirsdag, med 1.314 døde.

Mange steder er helsevesenet tungt belastet, spesielt i hovedstaden Mexico by. 91 prosent av byens sykehussenger er fulle, ifølge helsedepartementet.

Fakta Smittesituasjonen Landene med det største smittetrykket i verden, sortert etter antall koronasmittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser antall døde pr. 100.000 i samme periode). * Irland: 1.453 smittede (5,1 døde) * Tsjekkia: 1.388 smittede (21,4 døde) * Israel: 1.251 smittede (6,4 døde) * Storbritannia: 1.158 smittede (18,8 døde) * Slovenia: 1.121 smittede (19 døde) * Panama: 1.048 smittede (14,8 døde) * Portugal: 1.013 smittede (14,4 døde) * USA: 997 smittede (13 døde) * Montenegro: 975 smittede (9,3 døde) * Litauen: 853 smittede (31,8 døde) * Libanon: 811 smittede (4,6 døde) * Sverige: 796 smittede (14,3 døde) I Norge er det registrert 153 nye smittetilfeller og 1,4 dødsfall pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Kilde: Johns Hopkins-universitetet/NTB. Vis mer

Her stiger antall døde raskest

Ifølge en oversikt fra Nordea er Tsjekkia og Storbritannia de to landene med høyest vekst i antall døde, regnet i forhold til innbyggertallet.

I de to landene økte antall døde pr. 100.000 innbyggere med rundt 20 prosent i de to ukene frem til 14. januar, regnet i forhold til de to foregående ukene. De svært høye vekstratene i de to landene er stigende.

Norge har en av de laveste vektratene, men den steg litt i de to ukene frem til 14. januar. I Sverige har vekstraten ifølge denne oversikten sunket mye, men fra et nivå langt over de andre nordiske landene.

Også i USA er veksten i antall døde pr. 100.000 innbyggere høy. I de to ukene frem til 14. januar var den drøyt 12 prosent. Vekstraten er stigende også her, ifølge Nordeas oversikt.

Fyller sykehusene

Tsjekkia og Storbritannia er, sammen med Irland, også de to landene der andelen innlagt på sykehus har steget relativt mest fra 1. januar til 14. januar.

Men andelen innlagt i Tyskland, Spania og Portugal ligger fremdeles litt over Storbritannia.

Andelen blir regnet i forhold til antall innbyggere. Andelen er suverent høyest i Tsjekkia og USA. Av et utvalg land ligger Finland og Norge lavest i antall innlagt på sykehus, sett i forhold til innbyggertallet.