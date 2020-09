Amal Clooney går av i brexit-protest

Menneskerettighetsadvokat Amal Clooney går av som Storbritannias spesialutsending for mediefrihet i protest mot regjeringens varslede folkerettsbrudd.

Menneskerettighetsadvokat Amal Clooney går av i brexit-protest. Foto: David Vincent / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Regjeringen har møtt kraftig kritikk fra flere hold for et lovforslag som strider mot deler av brexitavtalen med EU som omhandler Nord-Irland.

– Forslaget kan inspirere autokratiske regimer som krenker folkeretten, og har potensielt katastrofale konsekvenser for resten av verden, skriver Clooney i et brev til den britiske utenriksministeren Dominic Raab fredag.

– Det er sørgelig for Storbritannia å snakke om at de planlegger å bryte en internasjonal avtale signert av statsministeren for under et år siden, understreket Clooney.