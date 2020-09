Dette skal Biden og Trump duellere om. De gode rådene hagler inn.

LAFAYETTE (Aftenposten): Hvordan skal Donald Trump vippe Joe Biden av pinnen? Hvordan skal Biden få Trump i ubalanse? Rådgiverne står i kø.

USAs president Donald Trump snakket med pressen søndag i Det hvite hus. Trump mener hans mange pressemøter gjør at han ikke trenger trene til en TV-duell mot Joe Biden. Ken Cedeno, Reuters/NTB

Nå nettopp

Natt til onsdag møtes president Donald Trump og Joe Biden til TV-sendt duell. Opptakten har vært intens. Trump har gjentatt sin antydning om at Biden må bruke dop for å være en skarp debattant. Samtidig har The New York Times brettet ut Trumps økonomi to dager før debatten.

Tirsdag kveld her – klokken 03 natt til onsdag i Norge – møtes altså kandidatene i Cleveland i Ohio. Debattlederen er Chris Wallace i Fox News.

Aftenposten sender hele debatten og Washington Posts analyse her fra kl. 02 norsk tid:

Dette skal de snakke om:

Sine politiske rulleblad: Her kan de siste avsløringene om Trumps skatt og privatøkonomi, komme opp. Det spekuleres også på om Trump vil bringe Her kan de siste avsløringene om Trumps skatt og privatøkonomi, komme opp. Det spekuleres også på om Trump vil bringe Joe Bidens sønn Hunter inn i debatten.

Høyesterett: Etter dommer Ruth Ginsburgs død, brøt det ut en heftig debatt. Etter dommer Ruth Ginsburgs død, brøt det ut en heftig debatt. Bør hun erstattes så fort som mulig , eller bør man vente og se hvem som vinner valget?

Covid-19: Biden mener Trump har håndtert pandemien katastrofalt dårlig. Trump mener derimot han har berget mange liv ved å Biden mener Trump har håndtert pandemien katastrofalt dårlig. Trump mener derimot han har berget mange liv ved å stenge grensene tidlig, særlig mot Kina

Økonomien: USAs økonomi gikk ganske godt til viruset kom. Trump mener han har æren for det. Biden mener Trump bare fløt videre på en jevn oppgang fra Obama-årene.

Rasisme og vold i byene: Fredelige protester og voldelige opptøyer har preget mediebildet etter at flere svarte er drept i konfrontasjoner med politiet. Trump legger vekt på å Fredelige protester og voldelige opptøyer har preget mediebildet etter at flere svarte er drept i konfrontasjoner med politiet. Trump legger vekt på å stoppe vold og hærverk og bruker slagordet «lov og orden» . Biden og demokratene legger mer vekt på kamp mot rasisme.

Valgets integritet: Trump mener at bare valgfusk kan gi en Biden-seier. Han har også kritisert bruk av poststemmer fordi han mener det er lett å jukse med dem. Demokratene anklager på sin side Trumps parti for aktivt å motarbeide folks mulighet til å avlegge stemme.

Fakta TV-duellene Det er lagt opp til tre TV-sendte dueller mellom presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden. 29. september i Cleveland i Ohio. 15. oktober i Miami i Florida. 22. oktober i Nashville i Tennessee. 7. oktober skal visepresidentkandidatene Kamala Harris og Mike Pence i ilden fra Salt Lake City i Utah. Vis mer

Trump trener ikke?

Forberedelsene til slike debatter er som oftest svært omfattende. President Trump sier derimot at han ikke trenger å trene. Det å kunne fyre tilbake på direkten, mener han, er ikke noe han må øve på.

Likevel har det ikke manglet på råd fra partistrateger. Folk som før har forberedt kandidater, har åpnet døren på gløtt for hvordan dette er blitt gjort.

Joe Biden har trent på å duellere mot Donald Trump. Han får uansett råd fra både partifeller og partimotstandere. KEVIN LAMARQUE, Reuters/NTB scanpix

– Må splitte Biden-velgere

Frank Luntz er en av dem som mener de vet hva kandidatene bør gjøre. Han er en republikansk strateg og meningsmåler. Han har flere ganger møtt begge to.

I Los Angeles Times har han gitt sine innspill:

Han mener Trump må vise at han ikke bare en angrepsmaskin. For å vinne må Trump splitte venstreradikale aktivister og sentrumsvelgere, mener Luntz. Det betyr at Trump må presse Biden på hvordan han skal betale for sine dyre reformer.

Trump bør også, mener Luntz, presse Biden til å si noe om sine mer radikale partifeller som Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez.

– Nasjonalt, ikke personlig

Luntz har også noen råd til Biden. «Siden Trump virker ute av stand til å snakke på direkten uten feil og upassende kommentarer», bør Biden si som Ronald Reagan til Jimmy Carter i 1980: «Der er du i gang igjen».

Han mener videre Biden bør gjøre argumentene sine nasjonale fremfor personlige. Folk flest mener nemlig nasjonen er dårligere stilt enn for fire år siden, mens de selv har fått det bedre. Innen hvert eneste tema mener han Biden bør spørre: «Har Donald Trump gjort tingene bedre eller verre for nasjonen?»

Pugger replikker?

David Gergen, også han republikaner, forberedte Ronald Reagan i 1980. Han mener Trump gjør en tabbe om han ikke stiller beredt. Gergen har gitt sine råd via CNN.

– Det er mulig at Trump i all hemmelighet pugger sviende replikker. Han er helt klart i stand til å levere slike knyttneveslag. Men hvis han møter opp som «det stabile geni», vil Biden ha store åpninger, mener Gergen.

Biden har i likhet med Trump en tendens til å snakke seg bort fra temaet. Gergen påpeker at han i det siste har brukt mye taleskjerm. «Før han møter Trump ansikt til ansikt må han øve mer uten manus og forkorte og spisse sine svar», mener Gergen.

Han spilte Trump

Philippe Reines var i 2016 en av Hillary Clintons fremste rådgivere. Han spilte Trump da Clinton øvet seg foran duellene. Reines skal ha vært iført en litt for stor dress, rødt slips og sko med tykke såler. Han skal til og med ha jaget henne rundt i rommet.

Reines gir Biden sine råd i The Washington Post: «Donald Trump er en svært dårlig debattant. Donald Trump er svært vanskelig å debattere med», mener han.

Ifølge Reines svarer Trump på angrep i tre steg:

Jeg er fantastisk. Du er forferdelig. En digresjon som forandrer samtaleemnet totalt.

– Ta bløffer på forskudd

Reines anbefaler Biden ikke engang å forsøke å faktasjekke Trump på direkten. I stedet bør han ta bløffer og usannheter på forskudd. Reines har til og med skrevet en åpning:

«Kom igjen, president. Alle vet at det du kaller falske nyheter er virkelig. Hva enn du kaller en løgn, er sant. Hva enn du anklager andre for, er noe du selv har gjort. Og hva enn du gjør narr av meg for å si ved en feiltagelse, er bare ment å ta oppmerksomheten vekk fra det du sier med vilje.»

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding