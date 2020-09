Det er mørke tider for forholdet mellom øst og vest. Kan en 103-åring vise vei?

MOSKVA (korrespondentbrev): Han gikk på ski over norskegrensen og reddet vettskremte nordmenn i gruver. Nå kommer krigshelten med et tydelig budskap til norske og russiske ledere.

Mikhail Podgurskij (103) var med på å frigjøre Finnmark fra tyskerne i 1944. 76 år etterpå får han Deltagermedaljen for sin innsats. Kristina Vanuni

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Så det er slik 103 år med historie ser ut: Ben som ikke kan stå selv. Uniformer som er for tunge med medaljer på. Hender for svake til å holde en blyant. Men med et tannløst smil og en tydelig og klar beskjed:

