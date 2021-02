Han reiste til Russland for å gi klar beskjed. Men EUs toppdiplomat havnet i et «helvete».

MOSKVA (Aftenposten): Det skulle være et møte for å bedre dialogen. Resultatet ble et helt annet.

Utenriksminister Sergej Lavrov tok imot EUs utenrikssjef, Josep Borrell. Det ble straks et mye omtalt møte. Foto: Russian Foreign Ministry, Reuters / NTB

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov snur seg mot sin kollega Josep Borrell. Han peker mot øret sitt og spør: Har du oversetteren på øret?

Borrell, toppdiplomat og utenriksansvarlig i EU, nikker. Så setter Lavrov i gang. Etter at han er ferdig, skulle kanskje Borrell ønske at han kunne skylde på at han ikke forsto hva som ble sagt.