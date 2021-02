– Han har ikke sluppet unna ennå, sa Mitch McConnell etter Trumps frikjennelse. Her er historien om strategen fra Kentucky.

Han har vært én av Trumps nærmeste. Men lørdag hudflettet Mitch McConnell den tidligere presidenten. Få politikere har mer makt i USA enn McConnell.

Han er USAs mektigste republikaner. Motstanderne hater ham. Hvem er Mitch McConnell? Foto: Kevin Dietsch / AP / NTB

Tidligere president Donald Trump er frikjent i sin andre riksrettssak. Republikanernes senatsleder var én av dem som frikjente ham.

Likevel kom det harde ord fra senatoren etter at avgjørelsen falt.

– Det var åpenbart at president Trump var den eneste som kunne få en slutt på dette. Presidenten handlet ikke raskt. Han gjorde ikke jobben sin. Istedenfor så han på TV med glede mens kaoset utspilte seg, sa McConnell fra talerstolen.

Så understreket McConnell at Trump fortsatt kan dømmes for sine handlinger som en vanlig borger, og at han ikke har sluppet unna med noe ennå.

«Darth Vader er ankommet»

Det er heller ikke lenge siden McConnel sådde tvil om utfallet av Trumps andre riksrettssak.

– Mobben var matet med løgner. Presidenten og andre mektige mennesker provoserte dem, sa McConnell i januar, få dager etter at Senatet hadde bestemt seg for å stille Trump for riksrett for andre gang.

Det vakte oppsikt. McConnell har vært én av Trumps nærmeste støttespillere. Utsagnet ble tolket som et varsel om at McConnell kunne gå en annen vei.

Slik gikk det ikke. Da USAs mektigste republikaner bestemte seg for at han ville frikjenne Trump lørdag, var det liten tvil om utfallet, selv etter noen kaotiske snuoperasjoner i Senatet.

McConnell kalles både «The grim reaper of socialism» og «Midnatt-Mitch». Da han møtte pressen etter tøffe forhandlinger om finansiering av valgkampanjer, spøkte han med at «Darth Vader er ankommet».

Han er kjent som en stor strateg. En mester i Senatets prosedyrer. McConnell er berømt for å hindre presidenter i å få viljen sin, skriver Politico.

Noen demokrater hater Mitch McConnell enda inderligere enn Donald Trump, skriver The Wall Street Journal i sin profil av politikeren.

Mitch McConnell har vært en av Trumps viktigste støttespillere i hans år ved makten. Senatorens forsvar av presidenten ved forrige riksrett ga han økt popularitet i hjemstaten. Foto: Evan Vucci / AP

Fakta Mitch McConnell: Addison Mitchell McConnell jr. ble født 20. februar 1942 i Alabama.

Utdannet jurist. Har jobbet som aktor og dommer.

Senator fra Kentucky siden 1984.

Republikanernes leder i Senatet siden 2007, flertallsleder siden 2015.

Gift med transportminister Elaine Chao. Vis mer

Fra polio til politikken

McConnell er utdannet jurist, men har tilbrakt størsteparten av karrieren i politikken. Han tilbrakte noen år hos et advokatfirma. Men det ble for kjedelig.

Mitch McConnell ble valgt inn som senator fra delstaten Kentucky i 1984. Og siden har han blitt på Capitol Hill. Han hadde ambisjoner om å bli flertallsleder fra starten. Nå er han republikanernes lengstsittende leder i senatet.

McConnell ble først kjent da han forsvarte tobakksindustrien i Kentucky. Han er også blitt lagt merke til for å motarbeide regulering av hvordan valgkampanjer reguleres.

Så klatret han oppover på maktstigen:

I 2003 ble han flertallspisk i Senatet. Pisken har ansvaret for å samle nødvendige stemmer i viktige avgjørelser.

I 2007 ble han minoritetsleder i Senatet.

Da republikanerne fikk flertallet i 2015, ble han majoritetsleder. Drømmen var oppfylt.

I dag er han en konservativ republikaner. Men det har han ikke alltid vært. I 1990 støttet han til og med at helseforsikring skulle ha en mer tilgjengelig pris.

Bakgrunnen for det politiske utspillet var hans egen erfaring med helsevesenet da han som toåring fikk polio. Han har sagt at familien nesten ble blakk av behandlingen han fikk.

Mitch McConnell gir tommelen opp etter at det ble kjent at den konservative dommeren Amy Coney Barrett ble godkjent som høyesterettsdommer i USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Et høydepunkt i karrieren

Mannen fyller snart 79 år, men er stadig en av partiets viktigste figurer. Spesielt etter senatsvalget i 2014 fikk han mer oppmerksomhet. Da vant republikanerne tilbake makten etter å ha vært i mindretall siden 2007.

Denne makten brukte han blant annet til å blokkere utnevnelsen av en høyesterettsdommer i Obamas siste år som president.

Da Trump ble valgt inn og foreslo en konservativ kandidat lot McConnel saken gå i senatet. Det førte til at Brett Kavanaugh ble innsatt. Han har senere omtalt dette som høydepunktet i karrieren sin.

Demokratenes senator fra Colorado, Michael Bennet, var uenig. Han sa at det var det verste som var gjort på ti år, kanskje gjennom hele USAs historie.

McConnell har siden jobbet for å få et stort antall av dommerforslagene til Trump godkjent til føderale domstoler landet rundt.

Dette har gjort han upopulær hos demokratene. De er også kritiske til at han har blokkert lovgivning for høyere minstelønn, mot rådyre medisiner og for lønnslikestilling.

Svært populær i hjemstaten

Høsten 2018 satte Mitch McConnell seg på en restaurant i Louisville, Kentucky for å spise middag med kona, tidligere arbeidsminister og transportminister Elaine Chao.

Da kom en mann bort til bordet og skjelte ut republikaneren. Videoen ble vist av blant andre CNN.

McConnell selv tok situasjonen med ro. Med foldede hender gjorde han lite annet enn å se på situasjonen som utfoldet seg. Flere andre brøt inn i situasjonen for å ta senatoren i forsvar. For i hjemstaten Kentucky er han fortsatt svært populær. I høstens delstatsvalg vant han med 20,4 prosentpoeng.

– Selv om jeg er uenig i mye av politikken hans, er han den mest effektive politikeren i Kentucky, sa McConnells forgjenger, demokraten Paul Patton, ifølge Kentucky-avisen Lexington Herald-Leader.