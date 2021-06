Applaus for enslig veteran på D-dagsmarkering

Charles Shay i Carentan i Normandie fredag. 96-åringen, som tilhører Penobscot-folket og opprinnelig kommer fra Maine, var den eneste veteranen fra D-dagen som deltok under minnemarkeringen. Foto: Nicolas Garriga / AP / NTB

I morgentimene 6. juni 1944 gikk allierte soldater i land i Normandie. I en minneseremoni i Carentan lørdag, 77 år senere, deltok bare en amerikansk veteran.

NTB-AP

5. juni 2021 20:44 Sist oppdatert 35 minutter siden

Det tynnes i rekkene av veteraner fra andre verdenskrig, og som følge av pandemien kan få av de gjenlevende reise.

Likevel ble stillheten under seremonien i Carentan lørdag brutt av applaus for Charles Shay. Han var 19 år gammel og sanitetssoldat i den amerikanske hæren da han deltok i landgangsoperasjonen på Omaha Beach.

I denne sektoren var det flere deler av det allierte angrepet som slo feil, og tusenvis ble drept i løpet av noen timer da Nazi-Tysklands soldater gjorde hard motstand.

Shay, som etter krigen blant annet jobbet i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien, bor i dag i Normandie. 96-åringen mintes lørdag de mange gode vennene han mistet på slagmarken.

Shay ventes å bli den eneste veteranen som deltar også under markeringen på den amerikanske kirkegården i Colleville-sur-Mer søndag. Han sa lørdag at han var lei seg for at pandemien «avbryter alt».

– Vi har ingen besøkende hit til Frankrike for andre år på rad. Jeg håper dette er over snart, sier han til AP i Carentan.