Boris Johnson og Carrie Symonds har giftet seg

Storbritannias statsminister Boris Johnson (56) giftet seg lørdag med forloveden Carrie Symonds (33).

Det er sjelden kost at en sittende statsminister gifter seg. Lørdag ble Boris Johnson og forlovende Carrie Symonds gift. Foto: Rebecca Fulton / Downing Street

30. mai 2021 11:45 Sist oppdatert 16 minutter siden

Alt var hemmelig rundt begivenheten som fant sted i Westminster Cathedral lørdag ettermiddag. Det var en privat seremoni der bare familie og venner var til stede.

Ifølge The Sun var de angivelige bryllupsplanene ukjente for høytstående medarbeidere i Downing Street. Under de nåværende smittevernreglene i England er det tillatt med maks 30 gjester i bryllup.

Ingen pressefotografer fikk heller sett bryllupet, selv om nyheten gikk Storbritannia rundt lørdag kveld. Først søndag morgen sendte statsministerens kontor ut et bilde av de nygifte.

Nylig sendte de ut invitasjoner for bryllupsfest neste sommer. Men vielsen skjedde altså alt nå.

Johnson er den første sittende statsminister som gifter seg på 199 år, ifølge The Times.

56 år gamle Johnson og 33 år gamle Symonds, som er tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet, gjorde det kjent at de var forlovet i februar 2020. Sammen har de sønnen Wilfred, som er ett år gammel. Dette er Symonds' første ekteskap og Johnsons tredje. Statsministeren har minst fem andre barn fra tidligere forhold.

Paret ble viet i en katolsk seremoni. Johnson har vært gift før, men den katolske kirken tillater gjengifte når tidligere ekteskap har skjedd utenfor den romersk-katolske kirken, skriver BBC.

Bryllupet skjer i en turbulent uke for den britiske statsministeren. Onsdag ga en av hans tidligere medarbeidere, Dominic Cummings, et knusende vitnemål om Boris Johnsons korona-håndtering. Der fikk også Johnsons daværende forlovende, Carrie Symonds, gjennomgå. Nå er de gift.