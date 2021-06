Hviterussisk TV viser intervju med fengslet aktivist

Den fengslede aktivisten Roman Protasevitsj sier i et TV-intervju at han oppildnet til demonstrasjoner i Hviterussland. Støttespillere mener innrømmelsene er et resultat av tortur og tvang.

Den fengslede aktivisten Roman Protasevitsj røyker en sigarett mens han snakker på en video. Foto: ONT channel VIA AP / NTB

Protasevitsj ble pågrepet i slutten av mai, da Ryanair-flyet han var passasjer på, ble tvunget ned da det fløy over Hviterussland. Flyet var på vei til Litauen fra Hellas, og Protasevitsj ble pågrepet så fort flyet landet.

Torsdag dukket aktivisten opp på statlig TV i Hviterussland, der han i et intervju kommer med lang rekke tilståelser. I løpet av den en og en halv times lange samtalen kritiserte han også medlemmer av opposisjonen i landet, flere ganger med skjelvende stemme.

Gjennom intervjuet ser han urolig og ukomfortabel ut, og mot slutten begynner han å gråte. Flere har påpekt at han har synlige sår på håndleddene.

Se det omdiskuterte intervjuet her:

– Jeg innrømmer at jeg var en av dem som publiserte oppfordringer til å strømme til gatene 9. august. Så fort jeg ble presentert for dokumentene og ble tiltalt, innrømmet jeg straffskyld, sier Protasevitsj i intervjuet.

Han sier også at han har respekt for landets president Aleksandr Lukasjenko.

– Veldig bekymret

Protasevitsj er anklaget for å ha oppildnet til massedemonstrasjonene, en tiltale som kan gi ham 15 år i fengsel. Hviterussland var herjet av enorme demonstrasjoner etter presidentvalget i august i fjor, som Lukasjenko vant med over 80 prosent av stemmene.

Foreldrene til Protasevitsj mener intervjuet kommer av at han er blitt utsatt for tortur i fengselet.

– Jeg kan ikke engang forestille meg torturmetodene – både de psykiske og fysiske – som sønnen min blir utsatt for øyeblikket, sier moren hans, Natalia Protasevitsj, til nyhetsbyrået DPA.

Faren hans, Dimitrij, fastslår at intervjuet skyldes mishandling, tortur og trusler.

– Jeg kjenner sønnen min godt, og jeg tror aldri han ville sagt noe slikt, sier han til AFP.

– De har brutt ham ned og tvunget ham til å si det som trengtes, sier han.

– Gjort under press

Valget i august er blitt sterkt kritisert av andre europeiske land, og den hviterussiske opposisjonen anklager Lukasjenkos regime for valgfusk. Presidenten har avvist anklagene og har også nektet å imøtegå demonstrantenes krav.

En av dem som sto i spissen for demonstrasjonene i fjor, var opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja. Hun mener også intervjuet med Protasevitsj ble gjort under press, og hun oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ikke ta hensyn til videoen.

– Alle slike videoer er gjort under press, sier hun på en pressekonferanse i Warszawa i Polen fredag.

– Du kan få en person til å si hva som helst gjennom vold, sier Tikhanovskaja.

Protasevitsj har siden pågripelsen dukket opp i statlige medier ved flere anledninger.

Internasjonale reaksjoner

Tysklands regjering fordømmer hendelsen, som de kaller en skam. Talsperson Steffen Seibert kaller intervjuet med aktivisten skammelig og usannsynlig.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab omtaler intervjuet som foruroligende, og han fastholder også at det ble gjort under press.

– De som er involvert i filmingen, tvangen og regien av intervjuet, må bli holdt ansvarlige, sier han.