Mer vann på månen enn tidligere antatt

Det kan være langt mer vann på månen enn tidligere antatt, går det fram av to nye studier som ble publisert mandag.

Sånn ser månen ut gjennom et kraftig teleobjektiv. Nå er det også klart at det er funnet vann på den. Foto: Stein J. Bjørge

NTB

26. okt. 2020 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Fram til rundt et tiår siden ble det antatt at vår nærmeste nabo i verdensrommet var knusktørr. En serie funn av spor av vann i overflaten har siden endret dette bildet.

De to nye studiene om temaet er publisert i tidsskriftet Nature Astronomy.

Forskerne leter etter vann ved å skanne måneoverflaten. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom vann og hydroksyl, et molekyl med et hydrogenatom og ett oksygenatom.

Denne gangen har forskerne brukt data fra Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), et teleskop montert i et spesialtilpasset Boeing 747-fly. Dermed har de kunnet granske måneoverflaten på andre bølgelengder enn tidligere.

Den mer følsomme metoden har gjort det mulig å fastslå at det finnes vannmolekyler på månen, ifølge Casey Honniball ved Hawaii Institute of Geophysics and Planetology. Han er en av studiens medforfattere.

Forskerne tror vannet kan være fanget i glassperler eller andre substanser i det svært harde miljøet på måneoverflaten, sier Honniball.