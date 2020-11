Trumps sønner ba flere støtte faren. Da så vi hvor splittet partiet er.

Donald Trump tapte. Republikanere med ambisjoner er likevel livredde for hans vrede.

Donald Trump møtte pressen etter valget. Der nektet han å erkjenne nederlaget. Carlos Barria, Reuters

9 minutter siden

«Hvor er republikanerne? Ha litt ryggrad. Kjemp mot dette bedrageriet!» Budskapet fra presidentens sønn var ikke til å misforstå. Eric Trump etterlyste ikke bare støtte til farens desperate kamp for å unngå tap i presidentvalget. Han kom samtidig med en trussel til de i partiet som ikke hevet stemmen.

«Velgerne våre vil aldri glemme det hvis dere er sauer», skrev han videre. Meldingen kom like etter at storebror, Don Jr., hadde kommet med et lignende budskap.