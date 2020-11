Slik følger du USA-valget hos Aftenposten

I dag velger amerikanerne mellom kandidatene Donald Trump (74) og Joe Biden (77).

President Donald Trump kaster en caps under et valgmøte i Michigan for et par dager siden. Foto: Carlos Barria, Reuters / NTB

Tirsdag ettermiddag, norsk tid, åpner de første valglokalene i USA. Allerede ved midnatt stenger de første. Da begynner også resultatene å renne inn. Det blir en spennende valgnatt, og Aftenposten skal hele tiden ha en bred dekning.

USA-korrespondent Øystein Langberg kommer til å være i hovedstaden Washington, DC. Vår andre korrespondent, Kjetil Hanssen, følger med på det som skjer i den viktige vippestaten Florida. Begge har med seg fotografer for å dokumentere valget. Samtidig skal kommentator Christina Pletten være i byen Atlanta i vippestaten Georgia. Her i Oslo kommer mange av våre reportere til å følge dramaet.

På ap.no/usa finner du alle sakene våre om dette spennende valget. Der kan du lese reportasjer, analyser, veiledere, nyhetssaker og kommentarer. Ferske analyser og oversikter fra nattens hendelser vil være klare til morgenkaffen når du står opp onsdag.

De siste nyhetene vil du hele tiden finne i vårt direktestudio om USA-valget: ap.no/usa-valgresultater. Der vil du finne resultatene fra den løpende opptellingen.

På ap.no vil det være direktesending fra vår samarbeidspartner The Washington Post, som vil ha et valgstudio med ekspertkommentatorer.

Podkasten Aftenpodden USA kommer med en ekstra episode onsdag morgen, der korrespondent Øystein Langberg og kommentator Christina Pletten diskuterer med programleder Lars Molteberg Glomnes.

Aftenpostens prisvinnende podkast Forklart kommer med en ekstra episode onsdag morgen. USA-valget er også tema i torsdagens episode.

Er du ekstra interessert?

Her er oversikten over valgnatten, time for time. Du får selvsagt resultatene fortløpende på Aftenposten.no.

00:00: Valglokalene stenger i Kentucky og Indiana. Trump vinner trolig begge.

01.00: Virginia stenger valglokalene. Biden er storfavoritt.

01.00: Georgia stenger valglokalene. Resultatene vil komme ganske raskt. Dette er en delstat som vanligvis stemmer på republikanerne, men i år tyder mye på et jevnt løp.

01.30: Nord-Carolina: Vi får vite opptil 80 prosent av stemmene. Vinner Biden Nord-Carolina, får Trump en veldig vanskelig vei til seier.

01.30: Ohio, vi vil få noen resultater tidlig, men kanskje ikke nok til å forutsi hvem som vil vinne delstaten Trump må vinne.

02.00: De siste valglokalene stenger i Florida. Forhåndsstemmene vil bli kunngjort relativt raskt, noe som vil gi en klar indikasjon på det endelige resultatet. Taper Trump i Florida, er sannsynligheten for å bli gjenvalgt så god som null. OBS: Vær oppmerksom på at forhåndsstemmene kan sende Biden i ledelsen. Trump vil trolig ta innpå når man får talt opp flere av stemmene som avgis på selve valgdagen.

02:00 Andre viktige vippestater som stenger dørene: Pennsylvania, New Hampshire og Maine. Det kan ta flere dager før vi får det endelige resultatet i Pennsylvania.

02.00: Valglokalene stenger også i Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee og Washington, D.C.

03.00: De siste valglokalene stenger i Texas. Resultatet kan bli kjent i løpet av natten. Trump må vinne denne, men målingene tyder på jevnt løp.

03.00: Minnesota stenger. Det kan bli klart ganske tidlig at Biden vinner denne. Heller det i retning Trump, er det svært dårlig nyheter for Biden.

03.00: Wisconsin og Michigan stenger, men det kan ta mange timer å få resultatene. Disse delstatene vant Trump med svært knapp margin i 2016. I år er Biden favoritt.

03.00: Arizona er ferdig med valget. De fleste stemmer vil bli talt opp i løpet av natten, men endelig resultat kan ta flere dager.

03:00: Også i Colorado, Kansas, Louisiana, Nebraska, New Mexico, New York, Nord-Dakota, Sør-Dakota og Wyoming er valgdagen over for i år.

04.00: Iowa og Nevada stenger dørene. Resultatene kommer kanskje i løpet av natten.

05:00: Også på vestkysten gjør man seg ferdige. Valglokalene stenger i California, Idaho, Oregon og Washington.

06:00: Ute i Stillehavet blir de siste stemmene avlevert i Hawaii.

07:00: Alaska, der flertallet trolig kommer til å stemme på Trump, er siste delstat der valglokalene stenger.