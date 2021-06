Miami Beach: Minst tre personer omkommet. 100 personer ikke gjort rede for etter bygningskollaps

Tre personer er funnet omkommet og 100 er savnet etter at en boligblokk raste sammen i Miami Beach. Halvparten av leilighetene er borte.

En stor del av en boligblokk med 12 etasjer og mer enn leiligheter har rast sammen i Surfside i Miami Beach. Én person er funnet omkommet, men man frykter at flere døde ligger i ruinene. Foto: Marco Bello, Reuters / NTB

24. juni 2021 09:19 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

SISTE: Tre personer omkomet. 100 er savnet, skriver Miami Herald.

Nødetatene i Miami kjemper mot klokka for å prøve å finne overlevende i ruinene. Én person er bekreftet død, mens 35 er blitt reddet ut av bygningsrestene.

– Det er ufattelig, sier ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke, ifølge Miami Herald.

Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken og hvor mange som var i huset. Deler av bygningen står fortsatt igjen.

Minst 18 personer fra land i Sør-Amerika er blant de savnede etter bygningskollapsen, opplyser konsulater i Florida.

Tre personer fra Uruguay, seks fra Paraguay og ni fra Argentina er savnet.

Redningsmannskaper jobber torsdag på spreng for å redde ut folk som ble begravet i ruinene da deler av en tolv etasjers boligblokk kollapset ved Miami Beach.

Redningsmannskaper har nå søkt gjennom hele den gjenstående delen av bygget, melder CNN.

Mer enn 40 mennesker er reddet fra ruinene, etter at en stor boligblokk i Miami Beach kollapset i natt. Halvparten av de over 130 leilighetene i bygget har falt sammen. Minst en person er omkommet, og minst tolv er skadet, skriver avisen Miami Herald.

Det er ikke klart om de 100 savnede menneskene var hjemme da bygningen raste sammen. Redningsoperasjonen er i «pausemodus» på grunn av tordenvær i området, skriver CNN.

Miami Herald melder også at tallet på 100 savnede ikke er et offisielt tall, og at myndighetene i Miami-Dade fortsatt jobber med å sette sammen en liste over savnede mennesker.

– Fortsatt håp

Det er fortsatt håp om å finne overlevende i ruinene.

– Vi er veldig, veldig håpefulle, sier ordfører i Miami-Dade-distriktet Daniella Levine Cava til CNN.

– Redningsmannskapene har håndtert kollapser tidligere. Hundene er trente. De har vært her siden vi fikk beskjed klokken 01:38 i natt, sier ordføreren.

Delstaten Florida har satt opp nødhoteller for mennesker som mistet hjemmene sine i raset.

Dronebilder viser at store deler av bygget har falt sammen. Øyenvitner sier til CNN at bygget ristet kraftig både før og etter kollapsen. Foto: Amy Beth Bennett, South Florida Sun-Sentinel/NTB

Stor redningsoperasjon

Nødetatene har rykket ut med alle tilgjengelige styrker, blant annet 80 enheter fra brann- og redningsetaten med hundrevis av brannfolk, da alarmen gikk ved 02-tiden natt til torsdag lokal tid (08 norsk tid).

Flere timer senere fanget TV-kameraene til NBC Miami scenen der en gutt ble reddet ut fra ruinene. Gutten var bevisst og så ikke ut til å være alvorlig skadet.

Flere personer er reddet ut via balkonger på den gjenværende delen av bygningen, opplyser et øyenvitne.

Store redningsmannskaper har jobbet for å finne overlevende i ruinene. Redningsmannskapene har også søkt gjennom den gjenstående delen av bygget. Foto: David Santiago, MIAMI HERALD / NTB

Hørte rop etter hjelp

Øyenvitner sier også at de har hørt mennesker rope etter hjelp under bygningsrestene, melder avisen Mirror, og det skal pågå et desperat arbeid for å grave dem frem.

Boligblokken Champlain Towers ble bygget i 1981. Den ligger ved Collins Avenue i første bygningsrekke ved stranden og har 136 leiligheter. Det er ikke klart hvor mange mennesker som befant seg i bygget.

Slik så det ut da nødetatene kom frem til stedet ved 02-tiden lokal tid natt til torsdag. Foto: Politiet i Miami Dade

Mange av leilighetene i bygningen eies av folk som ikke bor fast i Florida, men som bruker dem som feriebolig. Juni er lavsesong i denne sørøstlige delstaten i USA. Det betyr trolig at det ikke var mennesker i alle leilighetene da bygget kollapset.

Aftenposten har sammenlignet videoopptak fra stedet med historiske bilder av bygningen. Dette viser at det er størstedelen av bygningen som har kollapset.

Videomateriale fra åstedet viser at størstedelen av bygningen har rast sammen. Den huser 136 leiligheter. Foto: Google Street View/skjermdump fra video

Det er den delen av bygningen som her er markert med rødt som har kollapset. Foto: Google Maps/skjermdump

Politiet har sperret av området, og det er ankommet redningspersonell som skal lete etter overlevende.

BNO News er blant dem som har lagt ut en video av ulykkesstedet på Twitter. Bildene viser en stor haug med murblokker og betong etter den sammenraste bygningen, mens deler at den står igjen.

Ulykken skjedde ved 2-tiden natt til torsdag lokal tid. Det er ikke klart hvor mange som er skadet.