Først skuffet hun vennene. Nå har nobelprisvinneren mistet makten i et militærkupp.

Myanmars mektige militærledere var misfornøyde etter at de tapte valget mot Aung San Suu Kyis parti. Nå har de gjennomført statskupp.

Dette militære kjøretøyet ble fotografert nær kongressbygningen i Myanmars hovedstad Naypyitaw mandag. Foto: Stringer/ REUTERS

31. jan. 2021 13:46 Sist oppdatert 12 minutter siden

Myanmars mektigste mann var misfornøyd med valgresultatet i november. Valgfusk! klaget han og støttespillerne hans i flere uker etterpå.

Forrige uke fryktet parlamentet grunnlovskrise og kanskje til og med et statskupp. Folk begynte å protestere i gatene, og en klage ble sendt til Høyesterett. Hovedstaden var preget av soldater og pansrede kjøretøy i gatene.

Mandg morgen ble kuppet gjennomført. Aung San Suu Kyi ble pågrepet.

Hun ber nå folket i landet motsette seg kuppet som militære ledere har gjennomført.

I en uttalelse sier hun at militærets handlinger er et forsøk på å gjeninnføre militærdiktatur.

– Folket oppfordres til å motsette seg kuppet fullt ut og gjøre kraftfull motstand mot det, sier Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi er Myanmars fremste sivile leder. I november vant partiet hennes i et valgskred. Foto: Thar Byaw / Reuters / NTB

Hærsjefen innsatt som fungerende president

Dette handler om Myanmar og landets øverste militære leder, Min Aung Hlaing. Onsdag, etter flere uker med anklager om valgfusk, sa han at landets grunnlov kunne «avskaffes» under gitte omstendigheter.

Nå er hærsjefen innsatt som fungerende president, erklærer hæren, som innfører unntakstilstand i ett år.

Anklages for folkemord

Myanmar, landet som tidligere var kjent som Burma, er et ferskt demokrati. Det er bare ti år siden militærjuntaen som hadde styrt landet siden 1962, gikk med på å dele makten med sivile ledere.

Siden den gang har mye skjedd. Aung San Suu Kyi, som vant Nobels fredspris i 1991 for sitt fredelige arbeid mot juntaen, slapp ut av husarrest og ble landets viktigste sivile leder. Grunnloven forbød henne å bli president, men som såkalt «counselor» har hun tatt en overordnet maktposisjon som ingen andre kan måle seg med.

Noen år senere skulle «The Lady», som hun er kjent som, skuffe mange av sine utenlandske venner. Det skjedde da hun nektet å gripe inn mot regjeringsstyrkene som jaget 700.000 mennesker fra rohingya-minoriteten over grensen og inn i nabolandet Bangladesh.

Aung San Suu Kyi måtte stille i Den internasjonale domstolen i Haag for å forsvare seg mot folkemordanklager. Foto: Yves Herman / Reuters / NTB

I fjor måtte hun vitne i Den internasjonale domstolen i Haag etter å ha blitt tiltalt for folkemord mot rohingyaene.

Men hjemme er hun mer populær enn noen gang. Ved valget 8. november i fjor fikk partiet hennes, NLD, enda flere seter i parlamentet enn ved valget i 2015.

– Største grunnlovskrisen på over et tiår

Militærvesenet har en fjerdedel av setene i nasjonalforsamlingen uansett, ifølge grunnloven. Det er derfor bare 75 prosent av plassene som er tilgjengelige ved et parlamentsvalg. Men der dominerer nå NLD fullstendig. Partiet har 83 prosent av disse tilgjengelige setene.

Valget 8. november var fritt og rettferdig, ifølge Myanmars uavhengige valgkommisjon. Foto: Thein Zaw / AP / NTB

Militærvesenets parti, kjent som USDP, gikk derimot på en skikkelig valgsmell. Og det var derfor toppgeneral Min Aung Hlaing var så misfornøyd.

– Sannsynligvis den største grunnlovskrisen siden 2010, skrev den anerkjente forfatteren og samfunnsanalytikeren Thant Myint-U på Twitter.

Frykten var stor for et militærkupp i Myanmar forrige uke. FNs generalsekretær rykket ut fredag. Han ba partene om å roe seg ned, respektere valgresultatet og å bevare landets demokrati.

Samtidig sendte USA, EU og en større gruppe vestlige land ut et felles opprop med mye av det samme budskapet.

– Ønsker å styrke sin egen posisjon

Toppgeneralens påstander om valgfusk fikk et skudd for baugen torsdag da Myanmars valgkommisjon konstaterte at det ikke hadde skjedd noen store uregelmessigheter ved valget 8. november.

Toppgeneral Min Aung Hlaing deler makten i Myanmar med Aung San Suu Kyi. Bildet er fra 2015. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters / NTB

– Trolig gjør generalene dette fordi de ser en politisk fordel ved å så tvil om NLDs legitimitet. Dermed styrker de sin forhandlingsposisjon, skriver Hunter Marston.

Han er doktorgradsstipendiat ved Australian National University.