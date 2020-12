USAs høyesterett avviser Trumps søksmål mot Pennsylvania

President Donald Trump led nok et nederlag tirsdag, da Høyesterett ikke ville gjøre om på valgresultatet i Pennsylvania.

Donald Trump har fortsatt ikke erkjent at han tapte valget. Foto: Patrick Semansky, AP/NTB

8. des. 2020 23:43 Sist oppdatert nå nettopp

Trumps advokater støttespillere i delstaten krevde at Høyesterett enten skulle avvise de 2,5 millioner forhåndsstemmene, eller at delstatsforsamlingen skulle få utpeke valgdelegatene uten hensyn til valgresultatet.

Det er disse valgdelegatene som skal stemme over hvem som vant valget, det skjer 14. desember. Pennsylvania har 20 valgdelegater, og alle går til vinneren. Joe Biden fikk 80.000 flere stemmer enn Donald Trump.

Selv uten de 20 delegatene fra Pennsylvania vil Biden ha nok stemmer til å bli erklært som president.

Ingen kommentar

CNN skriver at kjennelsen fra USAs høyeste domstol ikke er signert, det fremgår ikke om det var noen dissens blant dommerne.

Da det ble klart at koronapandemien kunne skremme mange velgere fra å stemme, bestemte Pennsylvanias delstatsforsamling å utvide mulighetene for å forhåndsstemme. Republikanerne har flertall i denne forsamlingen.

Etter at Donald Trump angrep muligheten for å stemme via posten, kan mange republikanere ha ombestemt seg. Opptellingen viste at tre av fire poststemmer gikk til Biden, skriver The Hill.

I november avviste Pennsylvanias høyesterett søksmålet, og begrunnet det med at saksøkerne burde ha reagert da reglene ble endret. Dermed anket Trumps støttespillere til den føderale Høyesterett i Washington DC.

Så sent som forrige torsdag sa Trump at han håpet at Høyesterett ville gripe inn og endre valgresultatet. Han har selv utnevnt tre av de ni dommerne.

CNN skriver at dommerne kan ha kommet med kjennelsen sin så raskt for å sende et klart signal til dem som utfordrer valgresultatet.

Men i lavere rettsinstanser har flere dommere som kan takke Trump og andre republikanske presidenter for jobben avvist klagene hans.

Tror ikke på endring

Tirsdag offentliggjorde Politico en meningsmåling som viser at 70 prosent vav velgerne ikke tror at valgresultatet vil bli endret.

Men 11 prosent mener det er veldig sannsynlig at Trump til slutt blir stående som valgvinner. I tillegg kommer 8 prosent som mener det er «litt sannsynlig».

Etter hvert som Trumps advokater latterliggjøres av dommere som hører sakene deres, og ikke minst i mediene, har andelen som tror at Trump blir valgvinner sunket.