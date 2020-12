Danmark sier unnskyld til grønlandske barn

Den danske regjeringen sier offisielt unnskyld til 22 grønlandske barn, som ble sendt til Danmark som ledd i et sosialt eksperiment i 1951.

Statsminister Mette Frederiksen er rystet over Danmarks behandling av 22 barn fra Grønland på 1950-tallet. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB

NTB

8. des. 2020 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Barna ble sendt til Danmark for å legge av seg det «grønlandske», før de skulle returnere til Grønland som en dansktalende elite.

– Jeg har fulgt saken i mange år, og jeg blir stadig dypt preget av de menneskelige tragediene som den rommer, sier statsminister Mette Frederiksen i en pressemelding.

Unnskyldningen kommer etter en historisk utredning om saken, som ble igangsatt av den forrige danske regjeringen og Grønlands regjering i fjor.

– Det rører meg dypt å lese om skjebnen til de 22 barna. Deres spesielle oppvekst fikk store konsekvenser for forholdet deres til familien og samfunnet, og ikke minst for deres identitet som grønlendere, sier Kim Kielsen, som er regjeringssjef på Grønland.

Frederiksen sier at barnas hensyn ble tilsidesatt.

– De mistet båndene til familie og slekt, sin livshistorie, til Grønland, og dermed til sitt eget folk, sier hun.

Av de 22 barna lever fortsatt seks. De har fått brev personlig fra Frederiksen.

– Jeg vet godt at ett enkelt brev – og ett enkelt ord – ikke kan veie opp for et helt liv med savn, heter det blant annet i brevet.