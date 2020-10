Natt til lørdag signerte de våpenhvile. Nå fortsetter kampene.

Etter planen skulle landene legge ned våpnene for å pleie sårede og bytte krigsfanger.

Aserbajdsjanske soldater marsjerer på vei til Nagorno-Karabakh. Foto: Azerbaijan's Defense Ministry

Gina Grieg Riisnæs

Nå nettopp

Konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia har rast i snart to uker. Over 300 mennesker, både sivile og soldater, er drept i kraftige sammenstøt.

Natt til lørdag samlet landenes utenriksministere seg til megling i Moskva. Etter ti timer signerte de avtale om våpenhvile. Etter planen skulle den iverksettes klokken 10 norsk tid.

Nå melder militæret i Nagorno-Karabakh om angrep mot deres områder:

Byer i Aserbajdsjan skal også være truffet, ifølge forsvarsdepartementet.

Begge sider nekter for å ha startet angrepene.

Fakta Fakta om Nagorno-Karabakh * En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker. Nesten alle er etniske armenere. * Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området. * Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden. * I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre. * Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere. * Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner. * Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart. * Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Ingen endelig avtale

Meldingene kommer like etter at armenske styrker la ned våpnene lørdag morgen. Det meldte den armenske statsministerens pressetalskvinne på Twitter.

Lørdag morgen var det langt fra sikkert om det kom til å skje. Kampene mellom de to partene fortsatte å rase natt til lørdag og utover morgenen. Meldinger om droneangrep på begge sider tikket inn like før fredsavtalen ble iverksatt.

Fredag var første gang de to partene møttes for å diskutere konflikten. I forkant meldte de to utenriksministrene om vidt forskjellige ønsker:

Armenias utenriksminister sa de vil ha en fredelig løsning.

Aserbajdsjans utenriksminister uttalte at den eneste løsningen er om Armenia trekker seg ut av Nagorno-Karabakh. Han sa at dette er Armenias siste sjanse før det bryter ut full krig.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, ledet forhandlingene i Moskva. Ifølge han ble landene enige om å stoppe kampene midlertidig.

Fra venstre: Aserbajdsjans utenriksminister Jeyhun Bayramov, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og armenias utenriksminister Zohrab Mnatsakanyan under forhandlingene som startet i Moskva på fredag. Etter ti timer signerte partene avtale om våpenhvile. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service

Avtalen er at de skal få tid til å pleie sårede og bytte krigsfanger. En endelig løsning er ikke i boks.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier landene må fortsette forhandlingene for å få en endelig fredsavtale, melder Reuters. Han oppfordrer partene til å respektere den midlertidige løsningen.

Roligere enn før

Til tross for at begge sider melder at angrepene fortsetter, er situasjonen langt roligere enn tidligere denne uken.

Aftenposten har vært i kontakt med kilder i Stepanakert, hovedstaden i Nagorno-Karabakh. Ifølge dem høres ikke lenger lyden av bomber og skudd. Byen har blitt truffet av missiler en rekke ganger den siste tiden. Flere sivile har mistet livet.

Nå våger befolkningen seg ut av bomberommene, melder AFP.

