Neste presidentdebatt i USA skal foregå via video. Presidenten selv vil ikke være med.

– Jeg vil ikke kaste bort tiden min på det, sier Trump i et intervju med Fox News. Han vil holde et valgmøte isteden.

Slik var den forrige debatten mellom Trump og Biden. Planen er at den neste debatten skal foregå digitalt. Men det vil ikke presidentkandidaten til venstre i bildet. Foto: Morry Gash / AP Pool / NTB

8. okt. 2020 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Den neste presidentdebatten i USA skal foregå digitalt. Det har den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter bestemt. Moderatoren skal sitte i Miami, mens presidentkandidatene skal sitte på to ulike steder.

Men kontrabeskjeden kom etter noen få minutter. Trump selv vil ikke delta.

– Jeg vil ikke gjennomføre en digital debatt. Jeg vil ikke kaste bort tiden min på det, sa Trump i et intervju med Fox Business Network.

Ifølge Fox mente Trump at endringen ikke var akseptabel, og at det ville vært «latterlig» om han skulle gjennomføre en debatt foran en PC-skjerm. Trump antydet også at han fryktet at moderatoren var kritisk innstilt til ham, og at han ville avbryte Trump ofte. Han mener kommisjonen prøver å beskytte Biden.

Trumps valgkampsjef Bill Stepien sier til Fox at kommisjonens beslutning er «patetisk». Han insisterer på at presidenten kommer til å teste negativt for koronaviruset flere ganger før debatten skal gjennomføres.

Stepien sier at Trump-kampanjen vil gjennomføre et valgmøte isteden. Debatten skal etter planen skje neste torsdag, 15. oktober.

Utskrevet fra sykehuset natt til tirsdag

Spørsmålet om en digital debatt kommer fordi USAs president testet positivt på koronaviruset forrige fredag. Det har dominert nyhetsbildet denne uken.

Donald Trump ble utskrevet fra Walter Reed militærsykehus natt til tirsdag norsk tid. Da sa han at han gledet seg til debatten.

Trump sa også at han følte seg veldig bra. På Twitter skrev han umiddelbart: «Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt».

Det har presidenten fått mye kritikk for.

Onsdag sa legen i Det hvite hus, Sean Conley, at presidenten hadde vært feberfri i fire dager og at han hadde vært symptomfri i 24 timer.

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, har sagt at debatten ikke burde gjennomføres så lenge presidenten fortsatt hadde viruset, skriver AP.

– Visepresident Biden ser frem til å snakke direkte til det amerikanske folk, sa fungerende kampanjesjef for Biden, Kate Bedingfield, i en uttalelse.

En siste debatt mellom de to er planlagt i Nashville 22. oktober.

Oppsiktsvekkende første debatt

Den første presidentdebatten ble gjennomført for litt over en uke siden. De fleste har nok fått med seg hvordan det gikk. I forkant ble debatten regnet som en av de viktigste hendelsene i årets valgkamp.

De to kandidatene avbrøt hverandre og kjeftet i 93 minutter. De snakket i munnen på Biden og moderator Chris Wallace gjennom store deler av debatten. Wallace måtte minne president Trump på reglene mange ganger, og den sittende presidenten sto for flest avbrytelser.

Men det er nok Joe Bidens sitat folk flest husker:

– Kan du holde kjeft, mann, sa Biden under en utveksling.

Natt til torsdag ble den første debatten mellom visepresidentkandidatene gjennomført. Der var det mindre fyrverkeri enn da presidentkandidatene møttes.

Det mest spennende som hendte under visepresidentdebatten natt til torsdag, var at en flue landet på Mike Pences hvite hår, skriver vår kommentator Christina Pletten.

Her kan du se høydepunktene fra nattens debatt:

Stort smitteutbrudd i Det hvite hus

Det har vært en travel uke i Det hvite hus. Onsdag kom nyheten om at Trump var tilbake på kontoret.

De prøver å få kontroll over et smitteutbrudd. Til nå er rundt 20 personer rammet etter utbruddet som kan spores tilbake til et arrangement i rosehagen i Det hvite hus.

Blant dem som er smittet, er Trumps taleskriver Stephen Miller og Trumps tidligere politiske rådgiver, Kellyanne Conway.