Syklende russer drepte mann i en park i Berlin. Sto Putin bak?

Midt på lyse dagen ble en mann likvidert i en park i Berlin. Tyske påtalemyndigheter mener at drapet ble utført på oppdrag av Russland.

7. okt. 2020 12:54 Sist oppdatert nå nettopp

En sensommerdag i fjor fløy en russer under navnet «Vadim Sokolov» fra Moskva til Paris. Han skulle bo på et beskjedent hotell, ifølge visumsøknaden. Men han tok inn på et langt staseligere Marriot-hotell.

I Paris besøkte han Eiffeltårnet før han fløy videre til Warszawa. Her sjekket «Sokolov» inn på et hotell og deltok på en guidet tur til Gamlebyen og andre turistmål.

