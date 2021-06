Dette bildet endret Arizonas valglover. Nå kan det sette ny fart i krangelen om stemmerett i hele USA.

USAs demokrater gikk på en smell i Senatet tirsdag om valglover. Før uken er omme, kan de få en ny kilevink fra høyesterett.

Ben Marin kommer til et stemmelokale i Arizona i 2014. Overvåkingsbildene utløste endringer i statens valglover og rettssaker om de nye lovene. Foto: Maricopa fylke/Reuters/NTB

23. juni 2021 16:19 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag ble det bråbrems for en ny valglov i USA. Republikanerne sa nei til å ta opp en lov kalt «For the People Act of 2021» til debatt. Den er ment å innføre en rekke nasjonale minsteregler for valg i landet. Nå har demokratene bare noen få politiske knep igjen på lur for å få det til.

– Jeg har mer å si om dette neste uke. La meg være tydelig. Kampen er langt fra over, sa president Joe Biden etter tapet tirsdag. – Langt fra over, gjentok han.