Midt i historietimen ble elevene bedt om å låse døren. Da de åpnet den, var sju medelever døde.

MOSKVA (Aftenposten): Nå vil president Vladimir Putin ha strengere våpenlover i Russland.

Russiske spesialstyrker rykker inn på skole nummer 175 i Kazan tirsdag. Foto: TASS / Sipa USA

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

11. mai 2021 09:31 Sist oppdatert nå nettopp

Det startet som en vanlig tirsdag for de hundrevis av elevene ved skole nummer 175 i Kazan. Kazan ligger republikken Tatarstan i Russland.

I tredje etasje startet de dagen med en time i historie. En elev forteller til avisen mk.ru:

Timen startet som normalt. Plutselig, midt i timen, begynte rektor å rope i calling-anlegget: «Lukk dørene! Ikke åpne dem for noen!»

Læreren løp bort og stengte døren. Elevene ble samlet bakerst i klasserommet.

– Fem sekunder senere hørte vi en eksplosjon, forteller eleven.

– Noen prøvde å komme seg inn døren, men vi lukket ikke opp – ikke for noen! Vi hørte skudd og at noen banket på døren.

Ikke før sikkerhetspolitiet banket på døren, våget de å åpne døren. De ble møtt av redningsmannskaper – og en tragedie.

Minst 8 drept

«Vi har mistet syv barn, åttendeklassinger, fire gutter og tre jenter», sa presidenten i Tatarstan, Rustam Minnikhanov, utenfor skolen. Senere ble det sendt ut pressemelding om at også en lærer hadde mistet livet denne varme tirsdagen i Kazan.

Fremdeles er det mye som er uklart ved hendelsen.

Det som er sikkert, er at det tirsdag morgen kom inn meldinger om skyting ved skolen. Det skal også ha vært en mindre eksplosjon på området.

Dette er en oppsummering av hendelsene tirsdag morgen:

Kom med våpen og bombe

Det russiske nyhetsnettstedet Baza har samlet sammen det man vet om den antatte gjerningspersonen så langt.

Tirsdag morgen skal 19-åringen ha ankommet skolen med en offisielt registrert tyrkisk pistol, Hatsan Escort. Han skal også ha hatt på seg en bombe. 19-åringen skal ha kommet seg inn i bygningen, avfyrt bomben og satt i gang med å skyte.

Flere russiske medier melder at den mistenkte skal ha opprettet en konto på sosiale medier kun dager før angrepet. Der kaller han seg «Gud». Før angrepet skal han ha lagt ut et bilde av seg selv med en maske med «Gud» skrevet på. Han skrev at han var på vei til skolen for å drepe. Etterpå skulle han ta sitt eget liv. Imidlertid ble han pågrepet før han kom så langt. Kontoen er slettet, skriver Baza.

De har også snakket med den antatte gjerningspersonens far. Han forteller at sønnen hadde vært elev ved samme skole. Senere tok han videre utdannelse som IT-spesialist. Faren sier at det ikke var noe unormalt ved gutten.

Ambulanse og politi blandet seg med fortvilte foreldre og sjokkerte elever i skolegården i Kazan tirsdag. Foto: Roman Kruchinin,AP/NTB

Ber om strengere lover

Russiske myndigheter har uttrykt sin kondolanse til de berørte i Kazan. Helseministeren og utdanningsministeren er allerede på vei til området.

President Vladimir Putin har også beordret en gjennomgang av Russlands våpenlover. Han ber om en ny forskrift for å regulere hvilke våpen privatpersoner kan eie, sier Kreml-talsmann Dmitirij Peskov.

Skoleskytinger er ikke vanlig i Russland.

Spesialstyrker holder vakt foran skole 175 i Kazan i Russland. Tirsdag var det forsterket vakthold ved alle læringsinstitusjoner i byen. Foto: AP/NTB

Nasjonal sørgedag

Det skal være over 1000 elever ved skolen, samt 57 lærere, ifølge skolens offisielle nettsted. Denne dagen skal det ha vært over 700 elever på skolen.

Lokale myndigheter opplyser på sosiale medier om at det er forsterket vakthold ved alle læringsinstitusjoner i byen. De advarer også om falske meldinger om flere skoleskytinger i byen.

De erklærer også 12. mai som nasjonal sørgedag.

Kazan ligger omtrent 800 kilometer øst fra Moskva. Det er Russlands femte største by.