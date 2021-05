Myndigheter i Tatarstan: Minst syv elever drept i skoleskyting

Også når det kommer til gjerningspersoner, er det et uoversiktlig bilde. Russiske medier rapporterer om to gjerningspersoner. En 19-åring skal være pågrepet Flere russiske medier melder at en gjerningsperson nummer to skal ha blitt omringet i fjerde etasje og drept . Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Det russiske innenriksdepartementet har meldt om at det bare er én gjerningsperson.