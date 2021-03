Glem Trump og hans fornærmelser. Natos nye superstjerne har alt europeerne drømmer om.

BRUSSEL (Aftenposten): Han snakker flytende fransk, har vokst opp i Paris og spiller europeisk fotball. Og han kommer aldri til å skjelle ut Angela Merkel.

Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne ønske USAs utenriksminister Antony Blinken velkommen til Brussel. Foto: Yves Herman, Reuters

24. mars 2021

Da USAs ferske utenriksminister Antony Blinken landet på flyplassen i Brussel tirsdag, ble han tatt imot som en frelser.

Glemt er Donald Trumps utskjellinger, raserianfall og fornærmelser mot Nato-allierte. Nå kommer en venn tilbake. Og europeiske ledere står i kø for å bli sett sammen med USAs nye wonderboy.

Antony Blinken har vært på en rundreise verden rundt. Først til Asia. Denne uken landet han i Brussel. Foto: Chung Sung-Jun, Getty Image/NTB

Deriblant Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide. I aller siste liten ombestemte hun seg og reiste likevel til Brussel for å delta på Natos utenriksministermøte. Hun har ikke vært på reise siden september i fjor.

Det er også første gang på over et år at Natos utenriksministre møtes fysisk siden covid-krisen. Og trekkplasteret er Antony Blinken.

fullskjerm neste Det tradisjonelle gruppebildet av Nato-familien, her representert med utenriksministrene, ble korona-vennlig denne gangen. 1 av 2 Foto: Yves Herman, Reuters/ NTB

– Jeg kjenner ham fra før, vi hadde en lang og god samtale i mars. Jeg tror begeistringen for Blinken handler om at amerikanerne nå så sterkt vektlegger det transatlantiske samarbeidet. Og at de ønsker å styrke Nato. Etter fire år med uforutsigbarhet og usikkerhet var dette noe alliansen trengte å høre, sier Eriksen Søreide.

Europas mann

I Europa er det enorme forventninger til Blinken. Ikke minst i de fransktalende delene av Europa.

Blinken har bodd og gått på skole i Paris. Da moren ble skilt, flyttet de til Frankrike hvor hun giftet seg på nytt med advokaten Samuel Pisar, en polsk-amerikansk overlevende etter holacoust.

I Paris gikk han på fransk-amerikansk skole. Fortsatt gjør han intervjuer på flytende fransk. ( se klippet over.) Han er ingen «Omelette du Fromage man», et uttrykk franskmennene foraktelig bruker om utlendinger som ikke behersker språket.

Blinken har slektninger over hele Europa. Han har dypt respekt for Europas tragiske krigshistorie.

Den amerikanske utenriksministeren er også en talentfull musiker. Han spiller gitar og elsker jazz. Bandet han spilte i, har flere låter liggende på Spotify. Og på Twitter ligger et skrytebilde av vennene han spilte fotball med. Og ganske riktig: Europeisk fotball, ikke den amerikanske varianten.

Amerika er tilbake

«America is back». Det var noe av det første president Joe Biden sa da han tiltrådte. Til stor lettelse for europeiske ledere, som med forskrekkelse så hvordan Trump meldte seg ut av internasjonale organisasjoner og traktater, skapte utrygghet og uforutsigbarhet.

Fakta Antony Blinken (59) Født i New York 16. april 1962. Viseutenriksminister i Barack Obamas regjering fra januar 2015 til januar 2017. Nasjonal sikkerhetsrådgiver mellom 2013 og 2015. Sønn av Donald M. Blinken, som var USAs ambassadør i Ungarn mellom 1994 og 1997. Onkelen Alan Blinken var USAs ambassadør i Belgia mellom 1993 og 1997. Utdannet jurist fra Columbia Law School. Gift med Evan Ryan, som er utnevnt som ny kabinettssekretær i Det hvite hus. Vis mer

Velkommen til Nato! Jens Stoltenberg var stolt over endelig å arrangere et fysisk møte med alliansens utenriksministre. Foto: Yves Herman, Reuters/ NTB

Og mye tyder på at arbeidet med å koble seg på verden igjen, skal overlates til utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

De siste ukene de to vært i Japan og Sør-Korea. Austin dro videre til India og Afghanistan, mens Blinken møtte Kinas utenriksminister Wang Yi i Alaska.

Det er også en forsmak på hvor USAs interesser ligger. Igjen ble Asia prioritert foran Europa.

Søt musikk i Stoltenbergs ører

Forut for utenriksministermøtet i Nato hadde Stoltenberg og Blinken en samtale med media til stede. Da gjentok den amerikanske utenriksministeren sin lovprising av Europa, EU og Nato.

– Verden er mer trygg for amerikanerne når vi har venner, partnere og allierte, sa Blinken. Og fortsatte:

Blinken og Stoltenberg følger den nye korona-vennlige hilsemåten. Og Blinken forsikret Nato-sjefen at USA er tilbake i folden. Klare til å starte et nytt kapittel i det transatlantiske samarbeidet. Foto: Yves Herman, Reuters/ NTB

– Nato har vært hjørnestenen for fred, fremskritt og stabilitet i USA og Europa i over 70 år. Nå er vi her for å gjenoppbygge vårt partnerskap. Vi ønsker å revitalisere alliansen sammen med Europa, sa Blinken.

Slikt er søt musikk i Stoltenbergs ører. Men om forholdet til USA nå er tilbake på sporet, er forholdet til Russland på frysepunktet.

Putin er en morder

Mange er spent på om Blinken vil være på linje med med sin sjef, president Joe Biden, som i et TV-intervju nylig svarte bekreftende på om han mener Putin er en morder, med sine brutale metoder for å stoppe regimekritikere.

Da Stoltenberg fikk samme spørsmål på sin pressekonferanse mandag, unngikk han å svare direkte.

– Vi har sett undertrykking av fredelige opposisjonelle hjemme og et mønster med aggressiv opptreden utad, samt undergraving av demokratiske funksjoner og innblanding i valg, sa Stoltenberg.

Spørsmålet er nå om Blinken vil si det samme som sin sjef Biden.

Denne uken er det utenriksminister Antony Blinken som er i fokus i Europa. President Joe Biden har sendt både utenriks- og forsvarsministeren på en rundtur til Asia og Europa. Foto: Kevin Lamarque, Reuters/NTB

Afghanistan-deadline nærmer seg

Men det som brenner mest for tiden, er Afghanistan-marerittet. I fjor inngikk amerikanerne og Taliban en avtale om at USA skulle være ute av det krigsherjede landet innen 1. mai.

Men nå legger både amerikanerne og Nato inn stadig flere betingelser for å trekke seg ut. Det foregår fortsatt fredssamtaler mellom USA og Taliban, men uten særlig fremgang, og hvor Taliban stadig saboterer prosessen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Nato står overfor noen krevende og vanskelige uker opp mot Afghanistan-deadlinen. Foto: Yves Herman, Reuters/ NTB

– Det er ingen tvil om at vi står overfor veldig vanskelige diskusjoner de neste ukene. Afghanistan-deadlinen er bare seks uker unna. I den situasjonen er det positivt at amerikanerne er tilbake og konsulterer tett med sine europeiske allierte. Det er et helt nødvendig og viktig signal, sier Eriksen Søreide.

– Skal vi lykkes, må vi sammen finne det riktige uttrekket, sier hun.

Med det mener hun at Nato må ha den riktige balansen mellom militær tilbaketrekking fra landet, samtidig som man sikrer at det som er oppnådd politisk, ikke går tapt.

– En avgjørende oppgave er å sørge for sikkerheten til soldatene våre, sier hun.

Biden:- 1. mai ikke realistisk

Eriksen Søreide deler Bidens skepsis til at 1. mai er en realistisk deadline.

– 1. mai kommer veldig fort. Biden har allerede antydet at det trolig ikke er en realistisk dato. Samtidig ligger det flere forutsetninger i avtalen som gjør at en forlengelse på ubestemt tid, også er komplisert, sier hun.

– Hvilken inntrykk gjør det at Taliban truer med en ny våroffensiv og at de vil gjenoppta drapene på utenlandske soldater, om Nato ikke er ute av landet innen deadline?

– Det ligger ting i avtalen som gjør det vanskelig å bli. Det er derfor positivt at amerikanerne gjør tydelige politiske fremstøt nå. Det har nylig vært politiske samtaler i Moskva og det planlegges ytterligere møter i Tyrkia, sier Eriksen Søreide, noe hun mener er betryggende.