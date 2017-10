Kilder: Trump skroter ikke atomavtalen med Iran

Trump har varslet en kunngjøring fredag kveld, der han vil ta for seg atomavtalen og USAs forhold til Iran.

Selv om han kommer til å lange ut mot Iran, kommer han ikke til å trekke USA fra avtalen, opplyser fire tjenestemenn og Trump-rådgivere AP har snakket med.

Trump kommer heller ikke til å kreve avtalen reforhandlet, vel vitende om at de øvrige landene som inngikk avtalen har satt ned foten for dette.

Trumps utspill i utenrikspolitikken opprører også republikanere: «Det hvite hus er blitt en barnehage for voksne», sier mektig senator.

Uaktuelt å reforhandle

Atomavtalen med iranerne ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland og trådte i kraft i januar 2016.

Britene og tyskerne har i likhet med Iran gjort det klart at det ikke er aktuelt å reforhandle, og Kina sluttet seg fredag til dette og ba Trump holde fast ved avtalen.

Trump har også truet med å terrorstempel den iranske nasjonalgarden, men også dette kommer han ifølge kildene i Det hvite hus til å gå tilbake på.

Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Harde anklager

Ifølge kildene kommer Trump i sin tale fredag derimot til å slå fast at atomavtalen ikke tjener USAs sikkerhet, og han kommer videre til å rette harde anklager mot regimet i Teheran.

Blant det Trump vil trekke frem, er det iranske rakettprogrammet, landets støtte til Syrias president Bashar al-Assad, samt til Hizbollah i Libanon og andre grupper som ifølge Trump destabiliserer Midtøsten.

Det er uklart om Trump kommer til å be Kongressen vurdere sanksjoner mot den iranske revolusjonsgarden og om han vil ta til orde for å skjerpe de eksisterende sanksjonene mot landet.

Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Etterlever

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slo senest i september fast at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

– Iran følger opp forpliktelsene som landet i henhold til avtalen er underlagt, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.

Kongressen i USA har vedtatt at atomavtalen skal evalueres hver tredje måned, og Trump-administrasjonen har to ganger tidligere i år motvillig innrømmet at iranerne overholder avtalen.