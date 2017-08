Macrons popularitet har rast gjennom sommeren, men den vanskelige jobben starter først nå

Bare 36 prosent av franskmenn oppgir at de er fornøyd med Emmanuel Macrons første hundre dager som president i en undersøkelse byrået Ifop har gjort. Det er ti prosentpoeng lavere enn forgjengeren hadde på samme tid i sin presidentperiode.

Hollande endte til slutt opp som en av de mest upopulære presidentene i fransk historie. På det minste oppga bare elleve prosent av befolkningen at de hadde tillit til presidenten, ifølge de månedlige målingene til byrået TNS.

Veien ned til et slikt nivå er foreløpig lang for Macron, som hadde en oppslutning på 54 prosent på den ferskeste målingen til TNS. Men tallene viser, som hos flere andre byråer, at populariteten har falt siden før sommeren.

Ifølge Ifops undersøkelser har Macron hatt det største fallet i starten av en presidentperiode siden Jacques Chirac i 1995.

– Blant mange velgere har det vært en relativt stor skepsis til Macron hele veien, og jeg tror mange fortsatt først og fremst er avventende til ham. De ser at Macron får til noen ting, særlig når det gjelder å fremstille Frankrike mer positivt i utenrikspolitikken, men at han også har gjort flere feil, sier Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få måneder kan han styre et land.

Ingen førstedame

En rekke faktorer trekkes frem for å forklare fallet. Den kanskje største krisen til nå var da Frankrikes forsvarssjef Pierre de Villiers gikk av som følge av foreslåtte kutt i forsvarsbudsjettene. Andre grep for å få ned Frankrikes budsjettunderskudd, som et kutt på fem euro i fattige franskmenns månedlige boligtilskudd, har også skapt harme.

Etienne Laurent / AP / NTB scanpix

I tillegg møtte forslag om å opprette en lovfestet og formell førstedamerolle for Macrons kone Brigitte motstand fra aktivister. Presidenten måtte trekke forslaget, som ville krevet endringer i fransk lov, i løpet av kort tid. Hun vil dermed ikke få egen lønn eller et eget budsjett.

Aller sist ut av saker som kan være vanskelig å svelge for franskmenn, er opplysninger om at Macron har brukt 240.000 kroner på sminke og styling de siste tre månedene.

Macron jobber også med å justere sin kommunikasjonsform, understreker Orban.

– Han har ønsket å være mer opphøyet og tilbaketrukket enn forgjengerne og har holdt mer avstand til borgerne og mediene. Dette var noe folket ønsket, men det ser ut til at han gikk for langt. Han har bidratt til å så tvil rundt hva som er hans plan for fremtiden, sier Orban.

Michel Euler / AP / NTB scanpix

Midt i høysesongen har strømmen av migranter til Europa bråstoppet. En ny væpnet gruppe kan være forklaringen.

Varsler demonstrasjoner og streiker

Macrons reformer er likevel det som kan skape størst problemer for presidenten. Utrullingen av disse starter for alvor først nå.

– Ildåpen kommer nå. Han går inn en tøff periode med tunge saker på rad og rekke, sier Orban.

Først ut står reformen av det franske arbeidsmarkedet, som Macron ønsker å gjøre mer fleksibelt i håp om at flere bedrifter tør å gå til ansettelser. Meningsmålinger viser at franskmennene er delte på midten i synet på den.

Alle piler peker opp

Reformen presenteres den 31. august og skal bankes gjennom i regjeringen innen utgangen av september.

Den siste uken har det vært forhandlinger med franske fagforeninger om innholdet i reformen, og de mest militante av dem har allerede varslet demonstrasjoner og streiker i september. Slike aksjoner har lammet det franske samfunnet utallige ganger.

JACKY NAEGELEN / REUTERS

– Noen vil alltid gjøre motstand, men Macron må unngå at brede lag av folket går ut i gatene. Han må treffe en balanse mellom fleksibilitet og sikkerhet, og reformen må ikke fremstå som et produkt av høyresiden alene, sier Orban.

Han sier Macron får et godt utgangspunkt for videre reformer om den første går igjennom uten for store protester.

– Men dersom det strander allerede her, vil det prege resten av presidentskapet, sier han.

Et lyspunkt for Macron er økonomien som ser ut til å få opp farten etter mange år med laber vekst. Det siste året har verdiskapingen (bruttonasjonalproduktet) vokst med 1,8 prosent, den høyeste farten på fem år, viser tallene fra 2. kvartal.

En rekke andre indikatorer har også vist en god utvikling, og den høye franske ledigheten, som Macron ønsker å få redusert med sine reformer, viser tegn til å falle.

– Hollande arvet en håpløs økonomisk situasjon, for Macrons del peker alle piler opp. Det er et helt annet utgangspunkt.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).