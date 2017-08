Valgfusk eller skyting på åpen gate: Hva skal til for at Trumps velgere forlater ham?

Hvor dypt stikker støtten til USAs president Donald Trump? Spørsmålet er aktualisert etter at han først somlet med å fordømme høyreekstreme voldelige demonstranter. Etter dager med press gjorde han det, men så sidestilte han dem med motdemonstranter.

Hver tredje gir tommelen opp

Først: Hvor stor støtte har Trump egentlig? Søndag – dagen etter Charlottesville-protestene – noterte Gallup ny bunnrekord. 34 prosent av de spurte sa han gjør en god jobb som president. Etter to dager i jobben var tallet 45 prosent. Barack Obama lå til sammenligning aldri lavere enn 40 prosent. Trump er likevel på ingen måte etterkrigstidens mest upopulære president. Gallup har målt lavere oppslutning for partifellene Bush sr. og jr. og Richard Nixon. På demokratisk side har både Jimmy Carter og Harry Truman scoret dårligere. Truman holder bunnrekorden med 22 prosent.

Kan han skyte noen på åpen gate?

Hva skal så til for at hans egne velgere rømmer? I januar 2016 holdt Trump valgkampmøte i Iowa og sa: «Jeg kunne stått midt på femte aveny og skutt noen og likevel ikke mistet velgere.»

En måling foretatt i sommer av Public Policy Polling, et byrå som ofte har demokratiske kunder, bekrefter at Trumps uttalelse langt på vei hadde noe for seg.

45 prosent av velgerne hans ville sagt seg fornøyd med hans utførelse av presidentembetet selv om han skjøt noen på New Yorks femte aveny. Under en tredjedel av velgerne hans ville da ikke lenger støtte ham. Resten av dem er usikre.

Blant alle velgere er antallet som fortsatt ville støttet ham, naturlig nok lavere.

Andelen som fortsatt ville ment at han gjorde en god jobb, er her 22 prosent, mens 6 av 10 mener at Trump ikke lenger ville være en god president hvis han skjøt noen.

Russisk røre? Bli sittende!

Andre spørsmål i samme undersøkelse understreker poenget om hvor dypt rotfestet støtten til Trump er blant velgerne hans. Siden innsettelsen har granskningen av om noen i Trumps valgstab samarbeidet med russere for å påvirke utfallet av valget hjemsøkt administrasjonen. Trumps egne velgere bryr seg lite. Hvis en etterforskning faktisk skulle avsløre et slikt samarbeid, mener 77 prosent av dem at han uansett bør bli sittende som president.

Intet kan få dem til å skifte mening

Monmouth University offentliggjorde denne uken en undersøkelse. Der ble Trump-tilhengerne spurt om de kunne tenke seg «noe helst som Trump kunne gjøre eller unnlate å gjøre», som ville få dem til å trekke sin støtte. Seks av ti svarte nei.

John Seewer, AP / NTB scanpix

Lar seg ikke omvende

Målingene har trolig foreløpig i liten grad fanget opp den siste opphetede spliden etter protester for og mot statuer av sørstatenes frontfigurer fra borgerkrigen. Intervjuer med Trump-velgere tyder så langt på at saken ikke skremmer dem vekk. Associated Press har blant andre snakket med Patricia Aleeyah Robinson (63), pensjonert vogntogsjåfør fra Toledo i Ohio.

– Han har ikke gjort noe som får meg til å vende meg bort fra ham, sier Robinson. Hennes støtte til Trump har kostet henne vennskap og spenninger i familien. Hun står imidlertid fast på at han ikke bøyer seg for rasister og at han er den eneste presidenten som har talt direkte til svarte.

Fakta: Volden i Charlottesville I helgen demonstrerte amerikanske høyreekstreme i byen Charlottesville i Virginia. Den utløsende årsaken var beslutningen om å flytte en statue av sørstatsgeneral Robert E. Lee. En sentral arrangør av protestene har imidlertid sagt at aksjonen handlet om å samle USAs ytre høyreside. En kvinne, Heather Heyer (32), ble drept og 19 skadet da en 20 år gammel Hitler-beundrer kjørte en bil inn i en folkemengde bestående av motdemonstranter.

Norsk ekspert: Tradisjon for moralsk lederskap

Hilde Restad påpeker at det er en tradisjon for at amerikanske presidenter vil utvise moralsk lederskap.

– Det blir samtidig mer og mer klart at man ikke kan vente seg dette fra Det hvite hus under president Trump, sier Restad. Hun er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole og ekspert på amerikansk politikk og utenrikspolitikk.

Thomas Winje Øijord

Hun viser til at tidligere presidenter ved tragedier har brukt anledningen til å understreke enhet.

– Obamas rådgiver David Axelrod påpeker at hvis Obama fortsatt hadde vært president, ville han holdt tale i begravelsen for kvinnen som ble drept i Charlottesville. Vi så også at presidenter som George W. Bush og Bill Clinton håndterte slike saker annerledes enn Trump. De understreket USAs mangfold og enhet, sier Restad.

– President bare for hvite

Hun minner om at Obama fikk kritikk fra enkelte hold for ikke å være nok president for svarte på grunn av sin innsats for å være president for alle.

– Trump derimot gir mer og mer inntrykk av å være president for bare hvite – og kanskje til og med bare en undergruppe hvite, sier Restad.

Hun påpeker at Trumps popularitet er fallende.

– Det finnes en base med kjernevelgere som vil støtte ham uansett, og blant disse vil du nok finne de høyreekstreme og høyreradikale. I tillegg er det imidlertid mange republikanere som stemte på sitt parti og ikke var spesielt sjarmert av Trump. Disse føler nok stadig mer uro, sier Restad.