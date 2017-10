Blant de 23 våpnene som ble funnet på hotellrommet til Stephen Paddock i Las Vegas, var minst tolv av riflene utstyrt med en såkalt «bump stock». Det er en ekstra kolbe som gjør halvautomatiske våpen, som kan avfyre enkle skudd uten at det tas nytt ladegrep for hvert skudd, helautomatisk.

En gjennomgang av videoene fra masseskytingen i Las Vegas viser at det bli avfyrt rundt 90 skudd i løpet av 10 sekunder, skriver The New York Times.

Sammenlignet med skytingen ved nattklubben Pulse i Orlando, hvor 49 personer ble drept, er det en betraktelig høyere skuddtakt. Der ble det avfyrt 24 skudd i løpet av 9 sekunder.

ALLEN BREED / AP / NTB scanpix

En «bump stock» fører til at selve til riflen glir frem og tilbake, mens kolben står stille. På grunn av våpenets rekyl hopper, eller «bumps», våpenet hurtig mellom skulderen og fingeren. Det fører til at skudd etter skudd avfyres uten at skytteren trenger å flytte fingeren.

«Bump stocks» er som oftest lovlig, og ikke særlig dyre. Enkelte modeller koster rundt 99 dollar, rundt 800 norske kroner, skriver The New York Times.

Allen Breed / AP / NTB scanpix

Teknisk smutthull

Deb demokratiske senatoren Dianne Feinstein, fra California, har i flere år kjempet for å gjøre «bump stocks» forbudt – uten å lykkes.

Ifølge The Guardian uttalte Feinstein tirsdag at dette nå må bli amerikanernes høyeste prioritet.

– Dette er det minste vi kan gjøre i kjølvannet av den dødeligste masseskytingen i amerikansk historie, sa Feinstein.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Hun får støtte fra flere aktivistgrupper. David Chipman, rådgiver i gruppen Americans for Responsible Solutions, sier til den britiske avisen at «bump stocks» må reguleres strengere.

Han beskriver slike hjelpemidler som «mesterlige» tekniske smutthull i våpenloven. Siden 1986 har det vært forbudt å selge nye helautomatiske våpen i USA.

Ikke lenger støtte for lyddempere

Et forbud mot «bump stocks» er ikke det eneste kontroversielle våpenforslaget som er oppe til debatt i Washington. Etter planen skulle et lovforslag som gjør det enklere og billigere å kjøpe lyddempere til skytevåpen, diskuteres i Representantenes hus denne uken.

I dag er det lovlig å kjøpe lyddempere i 42 delstater, ifølge The Washington Post. I Norge og mange andre europeiske land kan alle våpeneiere fritt kjøpe lyddempere uten noen ekstra tillatelse.

I kjølvannet av skytingen i Las Vegas er det lite sannsynlig at republikanerne vil prioritere loven, sier lederen for Representantenes hus i USA, republikaneren Paul Ryan. Det skriver Wall Street Journal (WSJ).

Republikanerne har sett lyst på å få lovendringene gjennom, ettersom de har majoritet både i Representantenes hus og Senatet, og en alliert i president Donald Trump.

Forslaget er en del av en større lov som omhandler jakt og fiske. Lyddempere reduserer lydnivået på et gjennomsnittlig skytevåpen fra 165 desibel til under 140 desibel, skriver WSJ. Den mektige amerikanske våpenlobbyen har kalt tidligere versjoner av lovforslaget for «The Hearing Protection Act».

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Utsatt etter skyting i juni

Lovforslaget skulle opprinnelig stemmes over i Representantenes hus i juni, men dette ble utsatt etter at en venstreorientert mann åpnet ild mot republikanere som spilte baseball utenfor Washington 14. juni.

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener forslaget nå må skrinlegges for godt.

– Når to masseskytinger tvinger deg til å utsette et lovforslag som gjør det vanskeligere å oppdage og stoppe slik skyting, så er det kanskje et tegn på at man bør la forslaget ligge en gang for alle, sa Schumer tirsdag.