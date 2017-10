Puigdemont: – Kong Felipe ignorerer katalanerne

Kong Felipe vakte oppsikt da han i en direktesendt TV-tale til folket tirsdag rettet en kraftig pekefinger mot katalanske separatister.

– Kongen har sluttet seg til den nasjonale regjeringens posisjon og politiske linje, som har vært katastrofal med hensyn til Catalonia. Han ignorerer med overlegg millioner av katalanere, sa Puigdemont i en TV-sendt tale onsdag kveld.

Regionens ledere trosset Madrids forbud og holdt i helgen folkeavstemning om løsrivelse fra Spania. Den endte i kaos, og det nasjonale politiet som var sendt nordover, anklages for overgrep etter sin hardhendte framferd mot velgerne.

Velger side i politisk krise

I Catalonia reagerte mange med forferdelse på kongens tale tirsdag, skriver AFP. Monarken nevnte ikke politivolden mot velgere under den ulovlige folkeavstemningen sist helg, og han manet heller ikke til dialog. I stedet tok kong Felipe statsminister Mariano Rajoys side i den politiske krisen og ba katalanere gi opp kampen om uavhengighet.

Regionforsamlingen i Catalonia skal mandag møtes for å diskutere neste skritt etter folkeavstemningen. Frammøtet var på 42 prosent, og 90 prosent stemte for uavhengighet, ifølge regionsmyndighetene.

EU-debatt

De katalanske separatistene har gjentatte ganger bedt EU om å komme på banen, og onsdag ettermiddag ble situasjonen tatt opp til debatt i EU-parlamentet.

EU-kommisjonens president Frans Timmermans kom med en nøye balansert kritikk av spanske og katalanske ledere. Han fastslo at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og at rettsstatens prinsipper må respekteres. Samtidig påpekte Timmermans at myndighetene har rett til å bruke makt for å opprettholde lov og orden, men han understreket at maktbruken må være proporsjonal.

– Vold løser ingenting i politikken. Vold er aldri et svar, aldri en løsning. Vold kan aldri brukes som våpen eller verktøy, sa Timmermans.

Ifølge ham er det nå på tide at partene forlater konfrontasjonslinjen og går i dialog med hverandre.

Avviser mekling

Sentralregjeringen i Madrid avviser oppfordringer til mekling. Puigdemont har selv bedt om mekling.

– Regjeringen kommer ikke til å forhandle om noe som helst som er ulovlig og kommer ikke til å godta utpressing, heter det i en uttalelse fra statsminister Mariano Rajoys kontor onsdag kveld.

Rajoy slår fast at det ikke vil finne sted noen form for samtaler før Puigdemont skrinlegger planen om uavhengighet.