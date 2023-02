Er det store slaget i Ukraina i gang? Hør Forklart om tegnene som tyder på det – og som taler imot.

Vi har hørt det i flere måneder: Putin bygger opp troppene sine, og har planer om et nytt, stort angrep i Ukraina. Nå går flyalarmen. Skjer det?

10.02.2023 10:29

Det er kommet flere signaler om at Putin pønsker på noe. Men slik er denne krigen: Det er veldig vanskelig å si sikkert hva som kommer til å skje.

Natt til torsdag meldte tenketanken Institute for the Study of War (ISW) at en stor offensiv var begynt. Fredag går flyalarmen. Hva skjer? Hør podkasten Forklart for å forstå mer.

Forklart er Aftenpostens daglige nyhetspodkast. Du finner en ny episode der du finner podkast hver ukedag. Og det er helt gratis!

Her er noen flere episoder fra den siste uken: