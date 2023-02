Historisk dag i Kyiv. Joe Biden på overraskende besøk i det krigsherjede landet.

Denne uken er det ett år siden Russland gikk til storkrig mot Ukraina. Nå får landet stor symbolsk støtte med et besøk.

Da Joe Biden møtte president Volodymyr Zelenskyj og kona Olena var det første han spurte om hvordan det går med barna.

20.02.2023 10:55 Oppdatert 20.02.2023 13:18

Ryktene har svirret hele mandag fra Kyiv. Noe stort er på gang. Kortesjer ble observert. Ukrainske politikere avlyste avtaler andre steder. Hvem er på besøk?

Klokken 08.00 ankom verdens mektigste mann det krigsherjede landet. Han tok på seg en blå dress og et blå- og gulstripete slips. Detaljene rundt reisen inn – og ut – er fremdeles hemmelige.

– Takk for du kom, sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Han tok hånden til Joe Biden, president i USA, som svarte:

– Viktigere, hvordan går det med barna? Det er virkelig fantastisk å se deg, sa Biden.

Zelenskyj og kona har datteren Oleksandra (18) og sønnen Kyrylo (10).

Hovedstaden er tidligere besøkt av EU-topper og andre lands ledere. Men et besøk av den amerikanske presidenten regnes som det mest celebre så langt. Og overraskende.

– President Joe Biden, velkommen til Kyiv! Besøket ditt er ekstremt viktig og et tegn på støtte til alle ukrainere, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse.

– Putin trodde Ukraina var svakt og Vesten var splittet. Men han tok feil, skriver Joe Biden i en offisiell uttalelse.



– Jeg er i Kyiv i dag for å møte Zelenskyj og bekrefte vår urokkelige forpliktelse til Ukrainas demokrati, suverenitet og territorielle integritet.

Videre lover Biden en ny militærpakke til Ukraina:

– Jeg vil kunngjøre en ny levering av kritisk utstyr, inkluderte artilleriammunisjon, panservernsystemer og luftradarer for å beskytte det ukrainske folket.

Biden lovet ukrainerne ny støtte verdt 500 millioner dollar, rundt 5 milliarder norske kroner.

USAs president minnet om at han var i Kyiv flere ganger mens han var visepresident. Han sa at han har et spesielt bånd til byen.

President Zelenskyj sa at Bidens overraskende besøk var det viktigste noensinne i forholdet mellom USA og Ukraina.

– Dagens forhandlinger har vært veldig fruktbare, sa han.

Ifølge Zelenskyj vil resultatet av dem raskt vise seg på slagmarken.

Etter å ha vært på besøk i den ukrainske hovedstaden i mer enn fem timer, dro Biden videre.

Skulle offisielt til Polen

For den offisielle planen var at Joe Biden skulle fly til Polen natt til tirsdag norsk tid. I stedet dukket han altså mandag formiddag overraskende opp i Ukraina. Den amerikanske presidenten bekrefter imidlertid at han skal videre til Polen etter besøket i Kyiv.

I helgen har verdens mektigste hatt møte under sikkerhetskonferansen i München. Det altoverskyggende temaet var krigen i Ukraina. Der var visepresident Kamala Harris på vegne av supermakten.

Bidens reise til Kyiv kommer samtidig som USA frykter at Kina skal gå inn i krigen med våpen på Russlands side. Samme dag som Biden ankom Kyiv, er den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi ventet Moskva.

Her er Joe Biden i Kyiv sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Vinteroffensiv i øst

Det er denne uken ett år siden Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina. Planen til president Vladimir Putin var å ta hovedstaden, og landet, relativt enkelt. Slik gikk det ikke. For det første kjempet ukrainerne heroisk. Og for det andre ble angrepet møtt med samhold og støtte fra Vesten.

Putin har siden slitt i krigen. Til tross for store menneskelige og materielle ressurser, har landet gått på flere nederlag i nabolandet. Sanksjoner har rammet økonomien hardt, og det murres nå i den russiske eliten.

Russland gjennomfører nå en vinteroffensiv øst i landet. Til nå har de tatt noen smålandsbyer langs fronten. Samtidig har de gått på et ydmykende nederlag i Vuhledar. Ukraina, med sine vestlige støttespillere i ryggen, er likevel bekymret for at Russland er forberedt på å fortsette krigen i flere år.