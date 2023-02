Jakten på Stoltenbergs arvtager er i gang. Kan Nato få sin første kvinnelige generalsekretær?

Jens Stoltenberg har snart sittet i ni år som Nato-sjef. Kun én generalsekretær har sittet lenger i sjefsstolen.

BRUSSEL (Aftenposten): Nato-sjef Jens Stoltenberg går av 1. oktober. – Jeg er trygg på at jeg finner noe å gjøre, sier Stoltenberg til Aftenposten.

Søndag meldte den tyske avisen Welt am Sontag at det er uformell enighet blant Natos 30 medlemsland om at Stoltenberg bør fortsette som Nato-sjef til april neste år.

Opplysningene stammer fra en ikke-navngitt diplomat.

Bakgrunnen skal være at medlemslandene ønsker stabilitet mens krigen i Ukraina pågår. Det skal også komme av nordmannens «fremragende bragder».

Men Stoltenberg vil ikke takke ja til en forlengelse, dersom han skulle bli spurt.

– Jeg har gjort det helt klart for Nato-landene at jeg går av 1. oktober, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju med Aftenposten.

Om hva Stoltenberg ønsker å gjøre videre, kommer han med et hemmelighetsfullt svar.

Dermed er jakten på Stolenbergs arvtager for fullt i gang.

