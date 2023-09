Disse bildene er tatt med ett års mellomrom. På få timer var det viktigste greske jordbruksområdet oversvømmet.

I sommer herjet skogbranner greske ferieparadis. Nå har styrtregn ødelagt en fjerdedel av Hellas’ jordbruksareal.

Det øverste satellittbildet er tatt i september 2022 og viser et område øst i Palamas i Hellas før flommen. Bildet under viser etter flommen i forrige uker. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 12:44

Sommeren har vært brennhet med flere ødeleggende skogbranner.

Kontrasten kunne neppe vært større.

Tirsdag forrige uke åpnet alle himmelens sluser seg over sollandet. I tre dager pågikk styrtregnet som har fått navnet Daniel.

Dødstallet har nå steget til 15, opplyser greske myndigheter.

Tre av de døde ble søndag funnet i landsbyer i nærheten av byen Karditsa. De tre er en 88 år gammel kvinne og hennes 65 år gamle sønn, samt en 58 år gammel mann.

Det fryktes at antall omkomne kan gå ytterligere opp når redningsmannskaper kommer til i flere oversvømte områder.

Lokalbefolkningen i Palamas blir evakuert i en gummibåt etter flommen Daniel. Vis mer

Tre års nedbør på ett døgn

Det har aldri tidligere blitt registrert så mye nedbør i Hellas. Tre års regn falt i løpet av to dager.

Det har fått forskere på gresk TV til å diskutere muligheten for at det nå er dannet nye og permanente innsjøer i de verst rammede områder.

Bilder viser at store, flater områder mellom høyere fjell og åser ligger under vann.

Jordbruket rammes hardt

Elver sprengt sine bredder, mens hjem og broer er blitt feid bort etter dager med styrtregn.

Innbyggere i landsbyer rundt Palamas og Karditsa har bedt om mat og vann.

I en av Hellas’ største byer Larissa med i underkant av 200.000 innbyggere, har elven Piniós gått over sine bredder. Skadene på infrastrukturen er enorme.

Mange veier er ufremkommelige og broer er ødelagt av stormens herjinger.

Byen Larissa er ugjenkjennelig. Mange veier er veldig bratte. Husene nederst i veien er fullstendig oversvømmet, mens husene på toppen er intakte – foreløpig.

I Larissa-området ligger også landbruksknutepunktet for hele landet. Et bredt spekter av avlinger kommer fra dette området som mais, tomater og epler. Alt er blitt ødelagt av flommen.

Ødelagte avlinger i Valomandri 10. september. Vis mer

I tillegg produseres nesten 80 prosent av Europas bomull i området rundt Larissa.

Vannet har nå trukket seg tilbake flere steder, men etterlater seg gjørme i det rike jordbruksarealet. Det vil ta flere år å gjøre området like fruktbart igjen.

Én fjerdedel av avlingsproduksjonen skal ha gått tapt.

Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis får mange kritiske spørsmål etter flommen i landet forrige uke. Vis mer

Raser mot greske myndigheter

Er det gjort nok i Hellas for å beskytte landet mot ekstremvær?

Nei, mener mange innbyggere.

Mange mener myndighetene bruker klimaendringer som en unnskyldning for dårlige byggeprosjekter, skriver BBC.

En bro kollapset på grunn av en syklon for tre år siden. Den ble bygget opp igjen. Nå er den fullstendig ødelagt igjen, og grekere ser på dette som et symbol på regjeringens svikt.

På besøk i noen av de verst rammede områdene sa den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis at landet hadde å gjøre med «et naturfenomen som vi aldri har sett maken til.»

Mitsotakis lovet å støtte folk som har fått husene ødelagt raskest mulig.

– Jeg forstår folks sinne og raseri, men jeg gjemte meg aldri. Jeg er alltid her i vanskelige tider. Vi vil gjøre alt vi kan, sier han.