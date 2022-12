Skrekkregimet i Nord-Korea har hatt et rekordår. – Det virker ustoppelig.

Mens verden har hatt øynene andre steder, har Nord-Korea satt en skremmende rekord.

Kim Jong-un sammen med det som skal være hans datter etter en prøveskyting i november. Hvorfor har han med datteren?

31 minutter siden

I strålende solskinn går far og datter hånd i hånd. Han i lang svart skinnfrakk, hun i svart kåpe med pelskrave. De ser på hverandre med kjærlighet i blikket. Bak dem klapper og jubler et hundretall menn i dress og uniform mens Nord-Koreas kraftigste interkontinentale missil fyres av. Våpenet heter Hwasong-17 og kan i teorien nå USA.

Far og datter smiler. For mens verdens øyner har vært på Ukraina, har en diktator gjort noe han aldri har gjort før.

Det setter verdens ledere i full beredskap: Et offensivt Nord-Korea kan bli den neste store verdenskrisen. I år har nemlig Nord-Korea gjennomført flere missiltester enn noen gang tidligere.

– Nord-Korea har satt daglige, månedlige og en årlig rekord, sier Bruce Klingner, forsker ved The Heritage Foundation’s Asian Studies Center til CNN.

– Regimet virker ustoppelig, skriver den anerkjente tenketanken CSIS.

Man har da hørt om missiltester fra Nord-Korea tidligere. Hva er grunnen til at det skjer i så voldsom skala nå?

Fakta Kims rekordår I 2020 gjennomførte Nord-Korea 4 missiltester. I 2022 har skrekkregimet gjennomført mer enn 90 missiltester. Det er en ny rekord, ifølge tenketanken Central for strategic and international studies (CSIS). Siden 1984 har Nord-Korea gjennomført mer enn 270 missiltester. Mer enn en fjerdedel av disse skjedde altså i 2022, og mer enn tre fjerdedeler har skjedd under dagens leder Kim Jong-un. 2. juledag nådde Nord-Korea nok en gang overskriftene. For første gang siden 2017 krenket nordkoreanske droner sørkoreansk luftrom, ifølge lokale medier. Sør-Korea svarte med varselskudd. Vis mer

Derfor har det skjedd

1. God timing

I romjulen holder Kim Jong-un et svært viktig politisk møte i hovedstaden Pyongyang. Møtet samler landets eneste parti og skal gå over flere dager.

Dette bildet, distribuert av den nordkoreanske regjeringen, viser Kim Jong-un mens han taler under et plenumsmøte i kommunistpartiet 26. desember 2022.

Planen for møtet er å gjennomgå landets politiske prosjekter og diskutere veien fremover. Da passet det Kim Jong-un ypperlig å ha en rekord å vise til. For da diktatoren gikk på talerstolen 2. juledag, kunne han skryte av rekordmange missiltester. I tillegg har han nylig erklært seier over koronaviruset.

2. Vise verden at de eksisterer – uten konsekvenser

2022 startet med Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina. Resten av året har vært preget av et høyt nivå av globale konflikter.

Før kunne Nord-Korea få verdens oppmerksomhet med en missiltest. Nå må det mer til for å vekke lederes interesse, påpeker Andrej Lankov. Han er professor ved Kookmin University i Sør-Korea og sier til CNN:

– Nord-Korea ønsker å minne verden om at de ikke bør ignoreres, at de eksisterer og at ingeniørene deres jobber døgnet rundt for å utvikle både atomvåpen og leveringssystemer.

Carl Schuster, en tidligere operasjonsdirektør ved US Pacific Commands Joint Intelligence Center på Hawaii, mener også at Kim skyter opp missiler for å få oppmerksomhet. Og at han føler seg modigere fordi Vesten er distrahert med krigen i Ukraina.

3. Reagerer på verden rundt

Historisk har test-frekvensen tidligere økt når nabo Sør-Korea har en konservativ regjering. Det fikk landet igjen i mai. USA har også vist økt vilje til å samarbeide med Sør-Korea. Dette kan være faktorer som gjør Kim mer overbevist om at avskrekking gjennom avanserte våpen er den beste politikken nå.

Så Nord-Korea har skutt opp rekordmange missiler og gjør det fordi de kan. Er det noe viktig da?

Slik vil det prege tiden fremover

Én ting er de mange missiltestene fra Nord-Korea. Men det er noe annet de fleste eksperter går og venter på: En ny atomvåpentest.

En ny test av atomvåpen er ikke lenger et spørsmål om «hvis» det skjer, men «når», skriver Foreign Policy.

Dermed når spenningsnivået i regionen nye høyder. Både Sør-Korea og Japan er svært bekymret og krever at USA prioriterer press på diktaturet. Ekspertene mener imidlertid at det ikke er så mye stormakten kan gjøre i dagens situasjon med et høyt konfliktnivå mellom USA, Kina og Russland.

For eksempel blokkerte Russland og Kina en FN-resolusjon forfattet av USA i mai. Det er første gang de har stemt imot sanksjoner mot Nord-Korea siden 2006. I september vedtok Kim en lov som sier at Nord-Korea nå er en atommakt, og at landet aldri vil gi opp sine atomvåpen.

– Dette gjør han fordi han vet at Russland og Kina er i «hans hjørne», sier Schuster.

Kim utnytter et globalt konfliktnivå, og det er ikke så mye å gjøre med det, mener flere:

– Mange av verktøyene vi har brukt tidligere, er ikke lenger tilgjengelige, sier Victor Cha. Han er Nord-Korea-ekspert ved CSIS og ser ikke positivt på muligheten for forhandlinger med Kim.

Og datteren?

Tilbake til den noe spesielle spaserturen til far og datter tidligere i år, trolig i november.

Nord-Korea er svært lukket. Det er nesten utelukkende informasjon som Kim ønsker skal komme ut, som blir publisert. Derfor blir det spekulasjoner når lederen plutselig viser seg offentlig med datteren to ganger på kort tid. Er barnet, på rundt 10 år, med navnet Ju Ae den han ønsker skal arve hans livsverk?

– Dette kan være et signal til landets eliter om at han ønsker datteren en rolle i ledelsen, sier Leif-Eric Easley. Han er professor ved Ehwa university i Seoul og har snakket med nyhetsbyrået Associated Press.

Han mener det er uvanlig å gi henne en så tidlig start på det politiske livet. Dermed kan det vel så gjerne være et signal på noe annet, nemlig:

– Den store politiske og historiske betydningen Kim tillegger missiltestene og at Nord-Korea nå kan ramme USA, sier professoren.