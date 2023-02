– Vi er sikre på at vi vil seire, sa Putin på minnedagen for slaget ved Stalingrad

Torsdag markerer Russland at det er 80 år siden det avgjørende slaget ved Stalingrad. Putin brukte anledningen til å advare Vesten i en tale.

Slaget om Stalingrad regnes som et vendepunkt i annen verdenskrig. I månedsvis holdt russiske soldater stand mot Nazi-Tysklands brutale offensiv.

Kampene raste til 2. februar 1943. I løpet av våren var Russlands seier et faktum. Da ble det samtidig klarere at Tyskland kunne ligge an til å tape hele krigen.

Og det gjorde de, drøye to år senere.

På 60-tallet ble Stalingrad til Volgograd. Torsdag er Russlands president Vladimir Putin i byen for å markere at det er 80 år siden det viktige slaget.

Han brukte anledningen til å dra paralleller til krigen i Ukraina. 24. februar er det ett år siden russiske soldater invaderte landet. De siste ukene har det blitt varslet om en ny russisk storoffensiv før årsdagen for invasjonen.

– Vi er sikre på vår seier, sa Putin, meldte nyhetsbyrået Reuters.

Putin gjentok også anklagen om at Russland igjen er under angrep fra nazistiske land. Men han understreket at Russland har mange allierte.

Påstanden om at Vesten og særlig Ukraina er styrt av nazister, er noe Putin har gjentatt igjen og igjen for å forsvare sin brutale invasjon av Ukraina.

Hedrer Stalin

I forbindelse med markeringen onsdag ble et nytt minnesmerke som hedrer Sovjetunionens tidligere leder Josef Stalin, avduket i Volgograd.

Stalin styrte Sovjetunionen fra 1920-tallet og til sin død i 1953. Historikere anslår at Stalins brutale styre tok livet av mellom tre og ni millioner mennesker, ifølge Store norske leksikon.

En ny byste av Sovjetunionens tidligere leder Josef Stalin ble onsdag avduket i Volgograd.

Nå pågår det en diskusjon om hvorvidt Volgograd igjen skal skifte navn tilbake til Stalingrad. Én av de som ønsker det er Russlands tidligere statsminister Sergej Stepasjin.

– Alle trenger å på nytt bli minnet om historien og hvem som vant Den store fedrelandskrigen, andre verdenskrig, og hvem som knuste Nazi-Tyskland, sa Stepasjin i et intervju med det russiske nyhetsstedet kp.ru.